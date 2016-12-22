Yıldızlar Karması Maçı'nda Türkiye Kazandı





5 milyon TL bağışlandı

Kulüp başkanları tribünde

Erdoğan halka seslendi

Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı’ndan

BURAK YILMAZ: “BİRAZ OLSUN İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE”

ŞEHİTLERE SAYGI MAÇINDAN NOTLAR

ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI

BAKAN KILIÇ: "ASLA ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

Türk Futbol ailesi, şehitler için bir araya gelerek Vodafone Arena’da Yıldızlar Karması Şehitlere saygı maçı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da organizasyona katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği Yıldızlar Karması maçında, Süper Lig’den 18 kulübün futbolcuları ve teknik direktörleri de yer aldı. Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı terör saldırılarında şehit olanların anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Organizasyonda kısa bir Kur’an-ı Kerim hilafeti de yapıldı.Vodafone Arena’da şehit yakınları ve aileleri için gerçekleştirilen organizasyonda Süper Lig Kulüpleri 5 milyon TL bağışta bulundu. Tribünlerde yaklaşık 30 bine yakın taraftar bulunurken, eski açık tribününde büyük bir Türk Bayrağı açıldı. Bayrakta, “Devlet millet el ele, hep beraber tribüne” yazısı bulundu. Maç sırasında toplam 50 milyon TL bağış geliri elde edildiYıldızlar Karması organizasyonundan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay kılıç önderliğinde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig’de yer alan 18 kulübün başkanları ile yetkilileri de yer aldı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı. Bahattin Duran ve Tarkın Ongun Çakır’ın yardımcılıklarını yaptı. 22 yerli, 19 yabancı futbolcu Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında forma giydi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık günü Vodafone Arena’nın çevresinde gerçekleşen terör saldırıları, Kayseri’de gerçekleşen terör saldırıları, Andrey Karlov’a yapılan hain saldırı ve Fırat Kalkanı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı öncesi Süper Lig’in 18 takımının teknik direktörleri polislerle birlikte sahanın ortasında poz verdi. Futbolculardan ilk önce Galatasaraylı Wesley Sneijder, polis üniforması giymiş çocuklarla sahaya çıktı. Ardından diğer futbolcularda aynı şekilde Hollandalı futbolcuya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik direktörlerle, futbolcularla, polislerle ve çocuklarla tek tek tokalaşarak kısa süreli sohbet etti. Daha sonra protokol, futbolcular, teknik direktörler hep birlikte poz verdi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan, polislerle fotoğraf çektirdi. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında başlama vuruşunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Karşılaşma 4-3'lük skorla Kırmızı Takım'ın üstünlüğüyle sona erdi.Çin ekiplerinden Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz, “Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası milli futbolcu Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Burak Yılmaz, “Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Ben de burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat rahat oynadılar. Bence her şey çok güzel gitti” diye konuştu.Son dönemde yaşanan terör olayları karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı organizasyonu BJK Vodafone Arena'da başladı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.Karşılaşma öncesi İstaklal maçı ve saygı duruşunun ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı."Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.Vodafone Arena'da düzenlenen Şehitlere Saygı maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'de açıklamalarda bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi. Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."