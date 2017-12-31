Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin

Beşiktaş Sompo Japan 71-76 Fenerbahçe Doğuş.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, ikinci çeyrekte farkı 24 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı. Zeljko Obradovic’in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 7. toplamda da 11. galibiyetine imza atarken, Beşiktaş Sompo Japan’a ise 4. mağlubiyetini aldırdı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 21-10 (Fenerbahçe Doğuş)

2. Çeyrek: 24-18 (Fenerbahçe Doğuş)

3. Çeyrek: 21-20 (Beşiktaş Sompo Japan)

4. Çeyrek: 20-11 (Beşiktaş Sompo Japan)