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 Beşiktaş Sompo Japan 71-76 Fenerbahçe Doğuş

Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin

 Beşiktaş Sompo Japan 71-76 Fenerbahçe Doğuş

31 Aralık 2017 Pazar 16:11
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin

Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin

   Beşiktaş Sompo Japan 71-76 Fenerbahçe Doğuş.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, ikinci çeyrekte farkı 24 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı. Zeljko Obradovic’in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 7. toplamda da 11. galibiyetine imza atarken, Beşiktaş Sompo Japan’a ise 4. mağlubiyetini aldırdı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 21-10 (Fenerbahçe Doğuş) 

2. Çeyrek: 24-18 (Fenerbahçe Doğuş) 

3. Çeyrek: 21-20 (Beşiktaş Sompo Japan)

4. Çeyrek: 20-11 (Beşiktaş Sompo Japan)

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo JapanFenerbahçe Doğuş
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