Yılmaz Vural’ın talebeleri finale doğru

Göztepe finale bir adım yaklaştı.Göztepe konuğu Boluspor’u Umut Nayir’in attığı gollerle (39 ve 73) 2-0 mağlup etti ve play-off finaline çıkmak adına önemli bir avantaj elde etti. Finalisti belirleyecek mücadele 29 Mayıs’ta Bolu’da oynanacak
STAT: Bornova
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Alparslan Dedeş, Asım Yusuf Öz
GÖZTEPE: Günay, Tanju, Emrecan, Schwechlen, Canberk, Tayfur, Gosso (Dk. 44 Lokman), Sgbefia, Halil (Dk. 90 Kobakhidze), Umut (Dk. 84 Murat), Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural
BOLUSPOR: Melih, Ramazan, Özgür, Guido (Dk. 80 Musa), Andre Santos, Cengiz, Alim, Nurullah, Yusuf Emre (Dk. 80 Abdulkadir), Akabueze, Poepon
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
GOLLER: Dk. 39 ve Dk. 73 Umut (Göztepe)
SARI KARTLAR: Ramazan, Özgür, Andre Santos (Boluspor), Emrecan, Jahovic (Göztepe)