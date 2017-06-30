Yoga olimpiyat yolunda: Olimpiyatlarda Yogacılar da yarışacak

Yoga sporu alanında Dünya’da en büyük kuruluş olan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF), olimpik ve olimpik olmayan tüm uluslararası spor federasyonlarının şemsiye organizasyonu olan SportAccord’ a ‘tam üyelik' yolunda.
UYF Başkanı Akif Manaf, Yoga’nın Olimpiyatlar’da yer alması için bir süre önce gerekli adımları atmaya başladıklarını ve tüm temasları kurduklarını açıklamıştı. Bir spor dalının Olimpiyatlar’da yer alması için, o spor dalını temsil eden uluslararası organizasyonun öncelikle, açılımı ‘Uluslararası Federasyonlar Birliği’olan SportAccord’a üye olması gerektiğini söyleyen UYF yetkilileri, bu nedenle bu kuruluşa bir süre önce tam üyelik başvurusunda bulunduklarını belirttiler.
SportAccord’a üyelik sürecinde, bir yandan 3 kıta ve 40 ülkede organize olmaya devam ettiklerini, diğer yandan Yoga yarışma kurallarının oluşturulması ve tüm ülkelerde kural bütünlüğünün sağlanması için son birkaç yıldır uluslararası Yoga yarışmaları organize ettiklerini sözlerine ekleyen UYF yetkilileri, böylece Yoga sporuna olan ilginin de gün geçtikçe arttığını belirtti.
SportAccord geçtiğimiz 14-15 Haziran’da İsviçre’nin Lozan kentinde, üyelik başvurusunda bulunan uluslararası spor kuruluşlarını davet ettiği bir toplantı düzenledi.
Toplantıya katılan her kuruluş kendi temsil ettiği spor dalının Dünya’da tek temsilcisi olmak zorunda. Uluslararası Yoga Federasyonu’nun, Yoga sporunu temsil eden en büyük ve kapsamlı kuruluş olarak yaptığı tam üyelik başvurusu bir süre önce SportAccord tarafından olumlu karşılanmıştı. Lozan’da yapılan toplantıya davet edilen Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, üyelik konusunda her şeyin yolunda olduğunu ve Yoga’yı kısa bir süre sonra Olimpiyat Oyunları’nda göreceğimizi söyledi.
SportAccord nedir?;
Hiçbir kurum veya kuruluşla bağlantısı olmayan ve kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan SportAccord, olimpik ve olimpik olmayan, dünyaca bilinen bireysel ve takım sporlarının temsil edildiği bir organizasyon olarak biliniyor.
Spor branşlarındaki temel kuralların belirlenmesi, tüm Dünya’da kural bütünlüğünün korunması, uluslararası ve dünya şampiyonaları gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi, sporcu ve seyirci sayısının artırılması, sosyal sorumluluk projeleri ve dopingle mücadele gibi konularda çalışan bir oluşum.
Her spor dalında sadece bir uluslararası spor organizasyonunu üye olarak kabul eden Sport Accord, tam üye ve partner üye ortak üye olarak iki tür üyelik kabul ediyor. Olimpiyatlar’da yer alacak spor dalını temsil eden spor federasyonunun tam üye olması gerekiyor.