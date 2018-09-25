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Zadar Kupası Fenerbahçe'nin

 Hırvatistan'da düzenlenen Zadar Turnuvası'nda Rus ekibi CSKA Moskova ile finalde karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-76 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Zadar Kupası Fenerbahçe'nin

 Hırvatistan'da düzenlenen Zadar Turnuvası'nda Rus ekibi CSKA Moskova ile finalde karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-76 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

25 Eylül 2018 Salı 11:45
Zadar Kupası Fenerbahçe'nin

Zadar Kupası Fenerbahçe'nin

   Hırvatistan'da düzenlenen Zadar Turnuvası'nda Rus ekibi CSKA Moskova ile finalde karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-76 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.Zadar Turnuvası’nın ilk maçında karşılaştığı İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv’i 65-60, ikinci maçında karşılaştığı İtalyan temsilcisi Olimpia Milan’ı ise 84-79 mağlup eden Fenerbahçemiz; ilk maçında Çin temsilcisi Liaoning’i 90-46, ikinci mücadelesinde de Bayern Münih’i 79-73’le geçen CSKA Moskova ile finalde karşılaştı.

   Bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvanın tamamında final oynama başarısı gösteren Takımımız, özellikle son periyodu büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanarak 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

   Maçtan sonra açıklamada bulunan Obradoviç takımın oynama şeklinden memnun olduğunu söyledi.Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının şampiyon tamamladığı Zadar Turnuvası’nın ardından Başantrenör Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için oyuncularını tebrik eden Obradovic, takımımın oynama şeklinden, karakterinden, isteğinden memnun olduğunu söyledi ve daha iyi olacaklarına işaret etti.

   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, “İlk olarak, oyuncularımı bir kez daha Zadar’da elde ettikleri başarı için tebrik ediyorum. Elbette şu anda çok özel bir dönemdeyiz. Sadece tam takım olarak bir taktik idmanı yapabildik ve peş peşe üç maç oynadık. Bu hiç kolay değil. Takımımın oynama şeklinden, karakterinden ve isteğinden özellikle bu şartlar düşünüldüğünde çok memnunum. Fakat açık bir şekilde görülüyor ki çok çalışmaya ve zamana ihtiyacımız var. Her şeyi daha da iyileştirmeye ve takıma daha fazla oyuncuyu dahil etmeye çalışacağız. Gelecekte yapmamız gerekenler bunlar ve fazla zamanımız da yok. Yine de önümüzdeki zamanı iyi değerlendirmeli ve sezon için hazır olmalıyız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zadar KupasıFenerbahçe
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