Zalgiris Kaunas 67 -Fenerbahçe 76

Euroleague'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Euroleague'de 4. sırada bulunan temsilcimiz Fenerbahçe 10. sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda devirdi. Sarı-Lacivertliler, maçı 67-76'lık skorla kazandı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 16. galibiyetini elde etti ve Play-off’ta saha avantajını elde etme yolunda çok önemli bir adım attı.1. Çeyrek: 19-17 (Fenerbahçe)2. Çeyrek: 14-11 (Zalgiris)3. Çeyrek: 25-17 (Fenerbahçe)4. Çeyrek: 21-19 (Fenerbahçe)