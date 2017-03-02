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02 Mart 2017 Perşembe 20:52

Zalgiris Kaunas 67 -Fenerbahçe 76

Euroleague'de 24. hafta heyecanı devam ediyor.

Zalgiris Kaunas 67 -Fenerbahçe 76
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Zalgiris Kaunas 67 -Fenerbahçe 76
Euroleague'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Euroleague'de 4. sırada bulunan temsilcimiz Fenerbahçe 10. sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda devirdi. Sarı-Lacivertliler, maçı 67-76'lık skorla kazandı.  Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 16. galibiyetini elde etti ve Play-off’ta saha avantajını elde etme yolunda çok önemli bir adım attı. 

Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 19-17 (Fenerbahçe)
2. Çeyrek: 14-11 (Zalgiris)
3. Çeyrek: 25-17 (Fenerbahçe)
4. Çeyrek: 21-19 (Fenerbahçe) 
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeZalgiris Kaunas
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