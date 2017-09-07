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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.

 TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 3.tur kura çekimleri bugün yapılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.

 TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 3.tur kura çekimleri bugün yapılıyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:11
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.

   TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 3.tur kura çekimleri bugün yapılıyor. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33 takım, Süper Lig'den 5 takım, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi
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