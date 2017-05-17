Ziraat Türkiye Kupası; Fenerbahçe 11 - Başakşehir 12

FENERBAHÇE: 2 - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: 2 - (42' Emre Belözoğlu, 86' Holmen | 71' Moussa Sow, 87' Ozan Tufan) 2. Uzatma devresi oynanıyor

EMRE BELEZOĞLU ATTI TÜM STAT ALKIŞLADI

KADIKÖY'DEN NOTLAR

ŞENER ÖZBAYRAKLI TAKIMA DÖNDÜ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi bu gece belli oluyor. Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'i kendi sahasında ağırlıyor. Maçın ikinci yarısı oynanırken durum 2-2. Maçın ikinci yarısında da beraberlik bozulmadıPENALTI ATIŞLARI VE SONUÇLARTürkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 42. dakikasında Medipol Başakşehir adına gol atan Emre Belezoğlu'nun attığı gol sonrası sarı-lacivertli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. Attığı gole sevinmeyen Emre Belezoğlu'nun da duygulandığı gözlendi.Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı konuyor. 2-2 biten ilk maçta deplasmandan avantajlı dönen Fenerbahçe, kötü geçen sezonu mutlak kupayla taçlandırmak ve taraftarını bir nebze olsun teselli etmek istiyor.Oynadığı futbol ve aldığı puanlarla bu yıl en başarılı sezonunu geçiren Başakşehir ise hem ligi hem de kupayı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmak amacında...: Ülker: 20.45: Halil Umut MelerVolkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Van PersieErtuğrul, İsmail, Neustadter, Salih, Ozan, Volkan Şen, AatifTEKNİK DİREKTÖR: Dick AdvocaatVolkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, AdebayorUfuk, Ferhat, Yalçın, Mahmut, Holmen, Napoleoni, Mustafa PektemekAbdullah AvcıFenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, ligdeki son Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.Ligde Antalyaspor mücadelesinde görev yapan Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Salih Uçan, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında kaldı. Son lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emmanuel Emenike ise 18 kişilik kadronun dışında kaldı.Bu isimlerin yerine kırmızı kart cezaları sona eren Josef de Souza ve Martin Skrtel ile Robin van Persie ve sakatlığı geçen Şener Özbayraklı görev yaptı.Fenerbahçe'nin milli sağ beki Şener Özbayraklı, Medipol Başakşehir maçına yetişti.Süper Lig'de 30 Nisan'da oynanan Çaykur Rizespor maçında adalesinden sakatlanan Şener, hafta başı takımla antrenmanlara başlamıştı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beklerini değiştirerek takımını sahaya sürdü.Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni yendikleri maça göre Avcı, 2 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği maçında oynayan Junior Caiçara ve Eren Albayrak'ın yerine, Uğur Uçar ile Alparslan Erdem forma giydi.