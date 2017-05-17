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17 Mayıs 2017 Çarşamba 22:22

Ziraat Türkiye Kupası; Fenerbahçe 2 - Başakşehir 2 (UZATMA OYNANIYOR)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi bu gece belli oluyor. Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir'i kendi sahasında ağırlıyor. Maçın ikinci yarısı oynanırken durum 2-2

Ziraat Türkiye Kupası; Fenerbahçe 2 - Başakşehir 2 (UZATMA OYNANIYOR)
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Ziraat Türkiye Kupası; Fenerbahçe 1 - Başakşehir 1 (2. Yarı devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi bu gece belli oluyor. Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'i kendi sahasında ağırlıyor. Maçın ikinci yarısı oynanırken durum 2-2

FENERBAHÇE: 2 - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: 2 - (42' Emre Belözoğlu, 86' Holmen | 71' Moussa Sow, 87' Ozan Tufan) 2. Uzatma devresi oynanıyor

EMRE BELEZOĞLU ATTI TÜM STAT ALKIŞLADI

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 42. dakikasında Medipol Başakşehir adına gol atan Emre Belezoğlu'nun attığı gol sonrası sarı-lacivertli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. Attığı gole sevinmeyen Emre Belezoğlu'nun da duygulandığı gözlendi.
 
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı konuyor. 2-2 biten ilk maçta deplasmandan avantajlı dönen Fenerbahçe, kötü geçen sezonu mutlak kupayla taçlandırmak ve taraftarını bir nebze olsun teselli etmek istiyor.

Oynadığı futbol ve aldığı puanlarla bu yıl en başarılı sezonunu geçiren Başakşehir ise hem ligi hem de kupayı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmak amacında...

MAÇIN KÜNYESİ
STAT: Ülker
SAAT: 20.45
HAKEM: Halil Umut Meler

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie
YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Neustadter, Salih, Ozan, Volkan Şen, Aatif
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
YEDEKLER: Ufuk, Ferhat, Yalçın, Mahmut, Holmen, Napoleoni, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı


KADIKÖY'DEN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, ligdeki son Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Ligde Antalyaspor mücadelesinde görev yapan Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Salih Uçan, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında kaldı. Son lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emmanuel Emenike ise 18 kişilik kadronun dışında kaldı.

Bu isimlerin yerine kırmızı kart cezaları sona eren Josef de Souza ve Martin Skrtel ile Robin van Persie ve sakatlığı geçen Şener Özbayraklı görev yaptı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Şener Özbayraklı, Medipol Başakşehir maçına yetişti.

Süper Lig'de 30 Nisan'da oynanan Çaykur Rizespor maçında adalesinden sakatlanan Şener, hafta başı takımla antrenmanlara başlamıştı.

ABDULLAH AVCI BEKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beklerini değiştirerek takımını sahaya sürdü.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni yendikleri maça göre Avcı, 2 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği maçında oynayan Junior Caiçara ve Eren Albayrak'ın yerine, Uğur Uçar ile Alparslan Erdem forma giydi.
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