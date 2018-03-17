Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...

Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2017-2018 sezonu final maçı Diyarbakır'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2017-2018 sezonu final maçı Diyarbakır'da yapılacak.

17 Mart 2018 Cumartesi 20:25
Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2017-2018 sezonu final maçı Diyarbakır'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce Eskişehir'de oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Ağustos 2017'de yapılan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir, Süper Kupa'nın da Konya'da oynanması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda; ülkemizin ne denli güçlü ve güvenli olduğunu göstermenin en iyi yolunun başta futbol olmak üzere, önemli spor organizasyonlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kentlerimizde yapılmasının önemi ortaya çıktı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanmasına karar verdi."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa finaline ilişkin Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da, bu stadımızda yapılacak.Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, şu salondaki coşkunuz, sevginiz ve centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Emre Doğan


Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'
'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'
Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Derbide golsüz beraberlik
Derbide golsüz beraberlik
Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi
Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi
Bursaspor sahasında kazandı
Bursaspor sahasında kazandı
Kadıköy'de kritik derbi: Nefes kesen maçtan gol çıkmadı
Kadıköy'de kritik derbi: Nefes kesen maçtan gol çıkmadı
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim