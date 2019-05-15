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Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın

 Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'u yenen Galatasaray aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın

 Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'u yenen Galatasaray aldı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 22:39
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın

     Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'u yenen Galatasaray aldı.Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray... Geçen yılın şampiyonu Akhisarspor'u finalde 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupada 23. finalini oynayan sarı kırmızılılar 18.kez şampiyonluğa ulaştı. 57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı müzesine götüren Galatasaray 18 milyon TL'lik gelirin de sahibi oldu.

   Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali’inde Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu…Ligde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor karşısında sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkan Galatasaray 1-0 geriye düştüğü finalde Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne’nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

  İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen maçta ikinci yarıya hızlı başlayan Akhisarspor 57’de Elvis Manu’nun gölüyle 1-0 öne geçti.

   64.dakikada Linnes’in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan Galatasaray Diagne’nin kullandığı penaltıda Fatih Öztürk’ü geçemedi.77’de bu kez Diagne’nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Suat Arslanboğa VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.Miguel Lopez kararın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Akhisarspor 10 kişi kaldı…80.dakikada Sinan Gümüş’ün kullandığı penaltıyla Galatasaray durumu 1-1’e getirdi. 8 dakika sonra sahneye çıkan Feghouli müthiş bir gol atarak Galatasaray’ı öne geçirdi.90+4’te kapanışı Diagne ile yapan ve 3-1 öne geçen sarı kırmızılılar bu skorla kupanın sahibi oldu.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıAkhisarsporGalatasaray
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