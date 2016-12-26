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26 Aralık 2016 Pazartesi 12:59

Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu 

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu haftanın maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu 
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Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu 
  Ziraat Türkiye Kupası’nda bu haftanın maç programı belli oldu.27-28-29 Aralık günleri oynanacak karşılaşmalarda açılış maçı yarın 24Erzincanspor ile Elazığspor arasında oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlar ve grupların puan durumları şöyle.
   Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta maç programı  
27 Aralık Salı
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor
16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor
18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor
20.30 Beşiktaş - Boluspor
 
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14.30 İnegölspor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor - Galatasaray

29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği -Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor

Gruplara göre ilk 3 hafta sonunda puan sıralamaları şöyle oluştu.
A Grubu




B Grubu



C Grubu



D Grubu



E Grubu



F Grubu




G Grubu

 

H Grubu




 
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