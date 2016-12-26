Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu haftanın maç programı belli oldu.27-28-29 Aralık günleri oynanacak karşılaşmalarda açılış maçı yarın 24Erzincanspor ile Elazığspor arasında oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlar ve grupların puan durumları şöyle.
Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta maç programı
27 Aralık Salı
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor
16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor
18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor
20.30 Beşiktaş - Boluspor
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14.30 İnegölspor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor - Galatasaray
29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği -Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor
Gruplara göre ilk 3 hafta sonunda puan sıralamaları şöyle oluştu.
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu