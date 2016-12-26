Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu 

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu haftanın maç programı belli oldu.27-28-29 Aralık günleri oynanacak karşılaşmalarda açılış maçı yarın 24Erzincanspor ile Elazığspor arasında oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlar ve grupların puan durumları şöyle.12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor20.30 Beşiktaş - Boluspor12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor14.30 İnegölspor - Kasımpaşa16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir20.30 Tuzlaspor - Galatasaray14.30 Gençlerbirliği -Amed Sportif Faaliyetler16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor16.30 Bursaspor - Aydınspor 192318.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor

Gruplara göre ilk 3 hafta sonunda puan sıralamaları şöyle oluştu.

Gruplara göre ilk 3 hafta sonunda puan sıralamaları şöyle oluştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu haftanın maç programı belli oldu.