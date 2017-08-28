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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları, oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları, oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 18:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları, oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur müsabakalarının programı şöyle:

29 Ağıustos Salı:

13.30 Kars 36 Spor-Muşspor (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslim Güven)

14.30 Ağrı 1970 Spor-Van Büyükşehir Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

15.30 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)

16.30 Edirnespor-Dardanelspor (25 Kasım)

30 Ağustos Çarşamba:

13.30 Sinopspor-Erbaaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

13.30 1461 Trabzon-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor (Genç Osman)

15.00 12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bingöl Şehir)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)

15.00 Cizrespor-Yüksekova Belediyespor (Cizre İlçe)

15.30 Düzcespor-Kocaelispor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor (Cebeci İnönü)

15.30 Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor (Yozgat Bozok)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor (Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor (Dağılgan)

15.30 Payasspor-Kırıkhanspor (Payas İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Erzin Belediyespor (7 Ocak)

16.00 Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor (Çorlu General Basri Saran)

16.00 Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

16.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire 4 Eylül)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003 (Bucak İlçe)

16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor (Tavşanlı Ada)

16.30 Muğlaspor-Aydınspor 1923 (Muğla Atatürk)

18.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa (Mustafa Fehmi Gerçeker)

31 Ağustos Perşembe:

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 29.08.2017 09:28
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporFutbol2. Tur
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