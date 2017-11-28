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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı oynanan 5 maçla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı oynanan 5 maçla başladı.

28 Kasım 2017 Salı 23:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı oynanan 5 maçla başladı.

Kupada 5. turun ilk maçlarında günün en çarpıcı skorunu Beşiktaş aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendi.

Galatasaray da sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün alınan sonuçları şöyle:

Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray-Sivas Belediyespor: 5-1

Bugünün programı

Kupada 5. tur heyecanı yarın oynanacak 6 maçla devam edecek, program şöyle:

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 29.11.2017 05:59
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSpor
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