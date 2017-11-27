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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. 5. tur ilk maçları, yarın, 29 ve 30 Kasım'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. 5. tur ilk maçları, yarın, 29 ve 30 Kasım'da oynanacak.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:29
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların ardından rakiplerini kupanın dışında bırakan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Kupada yarın, 29 ve 30 Kasım'da yapılacak 5. tur ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park)

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom)

29 Kasım Çarşamba:

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

30 Kasım Perşembe:

13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (Kahramanmaraş 12 Şubat)

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 27.11.2017 11:35
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporFutbol5. Tur
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