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31 Mayıs 2017 Çarşamba 09:23

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor

2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası bu akşam  Eskişehir'de sahibini bulacak.

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor
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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor
    2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası bu akşam  Eskişehir'de sahibini bulacak. 127'si profesyonel, 31'i amatör, 158 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 242 maç sonunda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor finalde mücadele etme kazandı.
   55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor final karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda bugün saat 21.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
 

İki takım teknik direktörleri ortak basın toplantısı düzenlediler.
   Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi geçirdikleri sezonu kupa ile taçlandırmak istediklerini söyledi. Her yıl üstüne koyarak, oyunu ve oyun kalitesini artırarak devam ettiklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti: "Bu sene iki kulvarda yarışarak, harika bir sezonla sonuçlandırdık. Bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Aykut Kocaman da 2,5 yıldır Konyaspor'da devamlı çıkış halinde. Bu sene de kupada final oynayacağız. İki hak etmiş takım finalde karşılaşacak. Umarım kupayı biz alırız. Final maçında her türlü senaryo üzerinde çalışıyoruz. Bu rekabet de tarihte yerini alacak. Önemli olan Fair-Play ruhuyla güzel bir maç olmasıdır. Bizim için 33 hafta ligin üçüncülüğüne düşmemek, bunun 17 haftası lider kalmak ligin yarışında olmak gelişimimize katkı sağladı. Bugün kupada da ligde de ilk 2 takım arasında bulunmak gelecek yıl gelişim sağlayacak.Maça rahat bir şekilde hazırız."

   Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinde   Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. Medipol Başakşehir'in ligin son haftasına kadar Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında olduğunu anımsatan Kocaman, şöyle devam etti:  
Kocaman, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk defa bir finalde rakip olacaklarına değinerek, "Elimizden gelen her şeyi son ana kadar sahaya getirmeye çalışacağız. Maç bittiği andan itibaren gidip rakibi tebrik ederek dostluğa devam edeceğiz" diye konuştu.



 Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Bekir, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Rangelov, Milosevic, Bajic

Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar                Final   Kupa
Galatasaray              22      17
Beşiktaş                   15       9
Trabzonspor             14       8
Fenerbahçe              16       6
Altay                          7        2
MKE Ankaragücü      5        2
Gençlerbirliği             5       2
Bursaspor                 6       1
Göztepe                    3       2
Eskişehirspor            3       1
Kocaelispor               2       2
Sakaryaspor             1       1
Kayserispor              1       1
Adana Demirspor      1       -
Boluspor                   1       -
Mersin İdmanyurdu   1       -
Samsunspor              1       -
Antalyaspor               1       -
Kayseri Erciyesspor   1       -
İstanbul B.Şehir Bld.  1       -

 
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Ziraat Türkiye KupasıAtiker KonyasporMedipol Başakşehir
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