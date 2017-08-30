Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110423
ALTIN
145.223
DOLAR
3.4521
STERLİN
4.4612
EURO
4.1098
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
A Milli Basketbol Takımı, antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz verdi
A Milli Basketbol Takımı, antrenman...
Emre Mor, Celta Vigo'da
Emre Mor, Celta Vigo'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya

Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına 28 maçla devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına 28 maçla devam edildi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 22:46
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kupada yapılan 28 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla)

1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla)

Ofspor-Yomraspor: 2-1

Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor: 1-2

12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (2-3 penaltılarla)

Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor: 1-2

Cizrespor-Yüksekova Belediyespor: 1-0

Düzcespor-Kocaelispor: 1-0

Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor: 2-2 (3-1 penaltılarla)

Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor: 1-0

Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor: 0-2

Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor: 0-4

68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor: 0-1

Payasspor-Kırıkhanspor: 1-0

Osmaniyespor-Erzin Belediyespor: 2-3

Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor: 0-2

Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor: 2-1

Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-1

Tire 1922-Turgutluspor: 2-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003: 1-2

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2

Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1

Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1

Karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar kupada 3. tura yükseldi. Dün yapılan maçlarda Edirnespor, Kars 36, Van Büyükşehir Belediyespor ve Diyarbekirspor 3. tura çıkmıştı.

Kupada yarın Baysal İnşaat Düzyurtspor ile Artvin Hopaspor arasında yapılacak maçla 2. tur müsabakaları tamamlanacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
2. TurFutbolKupaMaçSporZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim