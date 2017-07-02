Ankara'da su kesintisi, Ankara'da sular ne zaman gelecek

Ankara Altındağ, Pursaklar, Elmadağ, Keçiören, Akyurt ve Mamak'ta şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemiyor. Yaz sıcaklarıyla birlikte artan kesintilere vatandaşlar tepkili. ASKİ su kesintisi yaşanan ilçe, mahalle ve sokakların listesini yayınladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verdiği bilgiye göre suların geliş saati ve arızanın nedenleri haberin devamında
Sular ne zaman gelecek?
ALTINDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK
Saban saat 09.00'da başlayan kesinti halen devam ediyorb ASKİ Altındağ ve çevresindeki su kesintisinin saat 13.00'te sona ereceğini duyurdu
Altındağ İlçesi, Ulubey Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ulubey Mahallesi.
PURSAKLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK
Arıza Zamanı: 03.07.2017 09:33
Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 12:00
Pursaklar İlçesi, Saray Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi içerisindeki şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır,
Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi, Saray Fatih Mahallesi
ELMADAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK
Arıza Zamanı: 03.07.2017 10:53
Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 14:00
Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi Sanayi bölgesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Sanayi Bölgesi
KEÇİÖREN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK
Arıza Zamanı: 03.07.2017 08:44
Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 22:00
Keçiören İlçesi,Esertepe Mahallesi,244 Sokak içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Esertepe Mahallesi 249. Sokak,250. Sokak,Kosova Sokak su alamamaktadır. Bademlik Mahallesi'nde sular verilmiştir,su basıncında problem yaşanmaktadır.
AKYURT'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK
Arıza Zamanı: 02.07.2017 17:00
Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 13:00
Akyurt İlçesi,Haydar Mahallesi (kuyudaki motor arızası nedeniyle) su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Haydar Mahallesi'nin üst kısımları.
MAMAK'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK
Arıza Zamanı: 03.07.2017 08:48
Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 12:00
Mamak İlçesi, Cengizhan Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fahri Korutürk Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Cengizhan Mahallesi.