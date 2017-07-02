Ankara'da su kesintisi, Ankara'da sular ne zaman gelecek

ALTINDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

PURSAKLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

ELMADAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

KEÇİÖREN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK



AKYURT'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK



MAMAK'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

Ankara Altındağ, Pursaklar, Elmadağ, Keçiören, Akyurt ve Mamak'ta şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemiyor. Yaz sıcaklarıyla birlikte artan kesintilere vatandaşlar tepkili. ASKİ su kesintisi yaşanan ilçe, mahalle ve sokakların listesini yayınladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verdiği bilgiye göre suların geliş saati ve arızanın nedenleri haberin devamındaSaban saat 09.00'da başlayan kesinti halen devam ediyorb ASKİ Altındağ ve çevresindeki su kesintisinin saat 13.00'te sona ereceğini duyurduAltındağ İlçesi, Ulubey Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.Etkilenen Yerler: Ulubey Mahallesi.Arıza Zamanı: 03.07.2017 09:33Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 12:00Pursaklar İlçesi, Saray Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi içerisindeki şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır,Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi, Saray Fatih MahallesiArıza Zamanı: 03.07.2017 10:53Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 14:00Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi Sanayi bölgesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.Etkilenen Yerler: Sanayi BölgesiArıza Zamanı: 03.07.2017 08:44Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 22:00Keçiören İlçesi,Esertepe Mahallesi,244 Sokak içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.Etkilenen Yerler: Esertepe Mahallesi 249. Sokak,250. Sokak,Kosova Sokak su alamamaktadır. Bademlik Mahallesi'nde sular verilmiştir,su basıncında problem yaşanmaktadır.Arıza Zamanı: 02.07.2017 17:00Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 13:00Akyurt İlçesi,Haydar Mahallesi (kuyudaki motor arızası nedeniyle) su kesintisi yapılmaktadır.Etkilenen Yerler: Haydar Mahallesi'nin üst kısımları.Arıza Zamanı: 03.07.2017 08:48Tahmini Onarım Zamanı: 03.07.2017 12:00Mamak İlçesi, Cengizhan Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.Etkilenen Yerler: Fahri Korutürk Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Cengizhan Mahallesi.