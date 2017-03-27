Ankara'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017

Ankara su kesintisi

Altındağ'da sular ne zaman gelecek?

Keçiören'de sular ne zaman gelecek?

Nallıhan'da sular ne zaman gelecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon idaresi ASKİ, Altındağ, Nallıhan ve Keçiören'de su kesintisi yaşandığını duyurdu. ASKİ'nin açıklamasına göre suların geliş saati ve su kesintisinden etkilenen mahalleler şunlar;Altındağ Ulubey Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi sabah saat 08.39'da başladı. ASKİ, Ulubey sakinlerine saat'ten itibaren su verileceğini duyurdu.. Su kesintisinin nedeni ise şebeke çalışması..ASKİ, Hisar Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni etkileyen su kesintilerinin sabah saat 08.59'da başladığını açıkladı. ASKİ her iki mahalleye suların saat'da verileceğini bildiriyor. Su kesintisinin nedeni olarak altyapı çalışması gösterildi.Sarıyar Mahallesi'nde altyapı çalışması nedeniyle devam eden kesintilerin saat'de sona ereceği öğrenildi.