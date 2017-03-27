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SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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28 Mart 2017 Salı 09:21

Ankara'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017

Ankara'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017
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Ankara'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017

Ankara Su ve Kanalizasyon idaresi ASKİ, Altındağ, Nallıhan ve Keçiören'de su kesintisi yaşandığını duyurdu. ASKİ'nin açıklamasına göre suların geliş saati ve su kesintisinden etkilenen mahalleler şunlar;

Ankara su kesintisi
Altındağ'da sular ne zaman gelecek?

Altındağ Ulubey Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi sabah saat 08.39'da başladı. ASKİ, Ulubey sakinlerine saat 15.00'ten itibaren su verileceğini duyurdu.. Su kesintisinin nedeni ise şebeke çalışması..

Keçiören'de sular ne zaman gelecek?

ASKİ, Hisar Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni etkileyen su kesintilerinin sabah saat 08.59'da başladığını açıkladı. ASKİ her iki mahalleye suların saat 12.30'da verileceğini bildiriyor. Su kesintisinin nedeni olarak altyapı çalışması gösterildi.

Nallıhan'da sular ne zaman gelecek.

Sarıyar Mahallesi'nde altyapı çalışması nedeniyle devam eden kesintilerin saat 17.00'de sona ereceği öğrenildi.

 
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