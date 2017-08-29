Ankara'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek?

Ankara'da Mamak, Çubuk, Nallıhan, Polatlı ve Kızılcahamam'da bazı mahalle ve sokaklarda enerji kesintisi ve şebeke arızası nedeniyle sular verilemiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ile suların geliş saati şöyle;

MAMAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK

ASKİ, Mamak ilçesinde su pompa istasyonu yakınlarındaki enerji kesintisi nedeniyle saat 11.47'den itibaren çok sayıda mahalleye su verilemediğini duyurdu. Mamak'ta halen su verilemeyen mahalleler şunlar;

Küçük Kayaş Mahallesi, Yeni Bayındır Mahallesi, Yeşilbayır Mahallesi ve Kıbrıs Mahallesi

ASKİ, söz konusu mahallelere suların saat 18.00'den itibaren verileceğini açıkladı.



NALLIHAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

Nallıhan'da saat 11.12'den itibaren Fatih Mahallesi'ne su verilemiyor.

Fatih Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

ASKİ, Fatih Mahallesi'ndeki su kesintisinin öğleden sonra saat 13.00'te sona ereceğini açıkladı.



POLATLI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

Şebe arızasının neden olduğu su kesintisi yüzünden aşağıdaki mahallelere sabah saat 09.15'ten itibaren su verilemiyor.

Poyrazköy Mahallesi içerisindeki şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.

ASKİ Poyrazköy'de suların saat 22.00'de geleceğini açıkladı

ÇUBUK'ta SULAR NE ZAMAN GELECEK



Çubuk'ta Yenice Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi ise saat 10.00'de sona erecek.

KIZILCAHAMAM'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

Kızılcahamam İlçesi, Çamlıdere-Yahyalar, Çamyanı Mahallesi içerisindeki şebeke arızası nedeniyle Saat 11.28'den bu yana su kesintisi yapılmaktadır. ASKİ bu mahalleye suların saat 18'de geleceğini açıkladı.

NOT: Suların kesilme saati ile geliş saati ASKİ tarafından açıklanmıştır. ASKİ abonelerini suların geliş saatinin bazen bir saat gecikme olabileceği konusunda uyarıyor.