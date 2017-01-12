SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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12 Ocak 2017 Perşembe 08:53

Ankara su kesintileri; Mamak'ta sular ne zaman gelecek

ASKİ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde devam eden kesintilerin ne zaman sona ereceğini açıkladı.

Ankara su kesintileri; Mamak'ta sular ne zaman gelecek
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Ankara su kesintileri; Mamak'ta sular ne zaman gelecek


Ankara Su ve Kanalizasyon idaresi ASKİ, Çankaya İlçesi Kırıkpınar sokakta meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapıldığını duyurdu.



Halen Çankaya, ve Mamak'ta çok sayıda mahalleye su verilemediğini ilan eden ASKİ, Mamak'ta aşağıdaki mahallelere suların saat 16.00'da geleceğini açıkladı.

Tuzluçayır, Peyami Safa, Şahintepe, Misket, Şirintepe, General Zeki Doğan, Aşık Veysel, Türközü, Kutlu, Mutlu, Abidin Paşa, Fahri Korutürk, Ege , Akdere, Kartaltepe, Akşemseddin, Cengizhan, Durali Alıç, Boğaziçi mahalleleri.

Ankara Su kesintisi; Çankaya'da sular ne zaman gelecek?

Çankaya İlçesi'nde Kırkpınar Sokak'ta yaşanan arıza nedeniyle Çankaya'da Aziziye Mahallesi Kırkkonaklar Çankaya Mahallesi Ayrancı'nın bir bölümü sabah 08.39'dan itibaren su alamıyor. ASKİ bu mahallelere suların saat 16.00'da geleceğini açıkladı.

Bu arada Çankaya Fakülteler Mahallesi 50. Yıl Mahallesi ve çevresinde devam eden kesintilerin de saat 16.00'da bitirilmesi hedefleniyor.
Mamak#039;ta sular ne zaman gelecek?
Mamak'ta sular ne zaman gelecek?
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