Ankara su kesintileri; Mamak'ta sular ne zaman gelecek

Ankara Su kesintisi; Çankaya'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon idaresi ASKİ, Çankaya İlçesi Kırıkpınar sokakta meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapıldığını duyurdu.Halen, ve'ta çok sayıda mahalleye su verilemediğini ilan eden ASKİ, Mamak'ta aşağıdaki mahallelere suların saat'da geleceğini açıkladı.Tuzluçayır, Peyami Safa, Şahintepe, Misket, Şirintepe, General Zeki Doğan, Aşık Veysel, Türközü, Kutlu, Mutlu, Abidin Paşa, Fahri Korutürk, Ege , Akdere, Kartaltepe, Akşemseddin, Cengizhan, Durali Alıç, Boğaziçi mahalleleri.Çankaya İlçesi'nde Kırkpınar Sokak'ta yaşanan arıza nedeniyle Çankaya'da Aziziye Mahallesi Kırkkonaklar Çankaya Mahallesi Ayrancı'nın bir bölümü sabah 08.39'dan itibaren su alamıyor. ASKİ bu mahallelere suların saat'da geleceğini açıkladı.Bu arada Çankaya Fakülteler Mahallesi 50. Yıl Mahallesi ve çevresinde devam eden kesintilerin de saat'da bitirilmesi hedefleniyor.