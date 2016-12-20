Beyoğlu ve Beşiktaş'ta su kesintisi, sular ne zaman gelecek

BEŞİKTAŞ'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

ŞİŞLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

su kesintisi,; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi20 Aralık 2016 tarihinde Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Sarıyer ilçelerinde çok sayıda mahalleye su verilemediğini duyurdu. İSKİ açıklamasında su kesintisi yapılan ilçeler, mahalleler ve suların geliş saati şöyleBeşiktaş'ta aşağıdaki mahallelere saat 17.46'dan itibaren su verilemiyor. Enerji kesintisi nedeniyle uygulanan su kesintisi problemi saat 23.30'da sona erecekLEVENT MAHALLESİ, KONAKLAR MAHALLESİ, MECİDİYE MAHALLESİ, ULUS MAH[AMBARLIDERE MAH],NİSBETİYE MAHALLESİ, GAYRETTEPE MAHALLESİ, ARNAVUTKÖY MAHALLESİ, AKAT MAHALLESİ, BEBEK MAHALLESİ, ETİLER MAHALLESİ, CİHANNUMA MAHALLESİ,Fatih'te ana ishale hattı arızası nedeniyle saat 19.00'dan itibaren aşağıdaki mahallelere su verilemiyorSARIDEMİR MAHALLESİ, HOBYAR MAHALLESİ, SÜLEYMANİYE MAHALLESİ, YAVUZ SİNAN MAHALLESİ, YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ, BALAT MAHALLESİ, AYVANSARAY MAHALLESİ, CİBALİ MAHALLESİ, HACIKADIN MAHALLESİ, DEMİRTAŞ MAHALLESİ,İSKİ, Fatih'te su kesintisinin gece yarısı 00.00'dan itibaren sona ereceğini açıkladıİSKİ Sarıyer ve çevresinde aşağıdaki mahallelere saat 17.46'dan itibaren su verilemiyor. Enerji kesintisi nedeniyle uygulanan su kesintisi problemi saat 23.30'da sona erecek.RUMELİ HİSARI MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALTALİMANI MAHALLESİ,İSKİ Şişli'de aşağıdaki mahallelere enerji kesintisi nedeniye su verilemediğini duyurdu.KUŞTEPE MAHALLESİ, FULYA MAHALLESİ,İSKİ açıklamasında Şişli'deki su kesintisinin saat 23.30'da sona ereceği açıklandı.