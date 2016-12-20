SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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20 Aralık 2016 Salı 16:05

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta su kesintisi, sular ne zaman gelecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi iski 20 Aralık 2016 tarihinde Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Sarıyer ilçelerinde çok sayıda mahalleye su verilemediğini duyurdu.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta su kesintisi, sular ne zaman gelecek
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Beyoğlu ve Beşiktaş'ta su kesintisi, sular ne zaman gelecek

İSKİ su kesintisi, güncel kesintiler; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi iski 20 Aralık 2016 tarihinde Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Sarıyer ilçelerinde çok sayıda mahalleye su verilemediğini duyurdu. İSKİ açıklamasında su kesintisi yapılan ilçeler, mahalleler ve suların geliş saati şöyle

BEŞİKTAŞ'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

Beşiktaş'ta aşağıdaki mahallelere saat 17.46'dan itibaren su verilemiyor. Enerji kesintisi nedeniyle uygulanan su kesintisi problemi saat 23.30'da sona erecek

LEVENT MAHALLESİ, KONAKLAR MAHALLESİ, MECİDİYE MAHALLESİ, ULUS MAH[AMBARLIDERE MAH],NİSBETİYE MAHALLESİ, GAYRETTEPE MAHALLESİ, ARNAVUTKÖY MAHALLESİ, AKAT MAHALLESİ, BEBEK MAHALLESİ, ETİLER MAHALLESİ, CİHANNUMA MAHALLESİ,


FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

Fatih'te ana ishale hattı arızası nedeniyle saat 19.00'dan itibaren aşağıdaki mahallelere su verilemiyor


SARIDEMİR MAHALLESİ, HOBYAR MAHALLESİ, SÜLEYMANİYE MAHALLESİ, YAVUZ SİNAN MAHALLESİ, YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ, BALAT MAHALLESİ, AYVANSARAY MAHALLESİ, CİBALİ MAHALLESİ, HACIKADIN MAHALLESİ, DEMİRTAŞ MAHALLESİ,

İSKİ, Fatih'te su kesintisinin gece yarısı 00.00'dan itibaren sona ereceğini açıkladı


SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

İSKİ Sarıyer ve çevresinde aşağıdaki mahallelere saat 17.46'dan itibaren su verilemiyor. Enerji kesintisi nedeniyle uygulanan su kesintisi problemi saat 23.30'da sona erecek.

RUMELİ HİSARI MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALTALİMANI MAHALLESİ,


ŞİŞLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 20 ARALIK 2016

İSKİ Şişli'de aşağıdaki mahallelere enerji kesintisi nedeniye su verilemediğini duyurdu.

KUŞTEPE MAHALLESİ, FULYA MAHALLESİ,

İSKİ açıklamasında Şişli'deki su kesintisinin saat 23.30'da sona ereceği açıklandı.

 
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