Beyoğlu ve Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? 19 Nisan 2017

Beşitaş'ta sular ne zaman gelecek? 19 Nisan 2017

Sariyer'de sular ne zaman gelecek? 19 Nisan 2017

Şişli'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da bugün meydana gelen su kesintileri ve nedenleri haberin devamındaİSKİ ana ishale hattı arızası nedeniyle Beyoğlu ilçesinde aşağıdaki mahallelere su verilemediğini duyurdu..KILIÇ ALİ PAŞA MAHALLESİ, KEMANKEŞ MAHALLESİ, PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ MAHALLESİ, ÖMER AVNİ MAHALLESİ, TOM TOM MAHALLESİ, BEREKETZADE MAHALLESİ, ARAPCAMİ [YENİ CAMİ] MAHALLESİ, EMEKYEMEZ MAHALLESİ, HACI MİMİ MAHALLESİ, HACI HÜSREV-İSTİKLAL MAHALLESİ,İSKİ bu mahallelerde su kesintisinin 20 Nisan 2017 tarihinde saat'da sona ereceğini açıkladı.İSKİ ana ishale hattı arızası nedeniyle Beşiktaş ilçesinde aşağıdaki mahallelere su verilemediğini duyurdu..TÜRKALİ MAHALLESİ, SİNANPAŞA MAHALLESİ, YILDIZ MAHALLESİ, VİŞNEZADE MAHALLESİ, MECİDİYE MAHALLESİ, BEBEK MAHALLESİ, ARNAVUTKÖY MAHALLESİ, KURUÇEŞME MAHALLESİ, CİHANNUMA MAHALLESİ,İSKİ Beşiktaş'ta bu mahallelerde su kesintisinin 20 Nisan 2017 tarihinde saat'da sona ereceğini açıkladı.İSKİ ana ishale hattı arızası nedeniyle Sarıyer ilçesinde aşağıdaki mahallelere su verilemediğini duyurdu..YENİ MAHALLESİ, TARABYA MAHALLESİ, RUMELİ KAVAĞI MAHALLESİ, İSTİNYE MAHALLESİ, ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, EMİRGAN MAHALLESİ, BÜYÜKDERE MAHALLESİ, BALTALİMANI MAHALLESİ, RUMELİ HİSARI MAHALLESİ, MERKEZ MAHALLESİ, KİREÇBURNU MAHALLESİ,İSKİ Sarıyer'de bu mahallelerde su kesintisinin 20 Nisan 2017 tarihinde saat'da sona ereceğini açıkladı.İSKİ ana ishale hattı arızası nedeniyle Şişli ilçesinde Teşvikiye Mahallesi ve Harbiye Mahallesi'nde ana ishale hattı arızası nedeniyle yaşanan su kesintisinin gece yarısı saat 00.00'de sona ereceğini duyurdu.