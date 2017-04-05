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05 Nisan 2017 Çarşamba 13:52

Fenerbahçe yarı final için sahada

 Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yendiği Kayserispor ile bu akşam kendi evinde saat  20:30'da karşılaşacak

Fenerbahçe yarı final için sahada
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Fenerbahçe yarı final için sahada
   Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yendiği Kayserispor ile bu akşam kendi evinde saat  20:30'da karşılaşacak.Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe rakibini deplasmanda Fernandao'nun 2 eve Erkan Kaş'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Kayserispor'un turu geçmesi için 3-0 kazanarak maçı uzatmalara götürmesi ya da 4 farklı skorla kazanması gerekecek. Süper Lig'de son iki maçında mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın Türkiye Kupası'nı önemsemediklerini asıl hedeflerinin Süper Lig olduğunu söylemişti. Kayserispor geride kalan 26 haftada topladığı 27 puanla 15. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde 47 puanla 3. sırada bulanan Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşmış durumda. Galatasaray ve Başakşehir ile birlikte ikincilik yarışı veren Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Kupalarına gitmeyi garantilemek istiyor.

Fenerbahçe muhtemel 11: Volkan D., Şener, Yiğit, Neustadter, İsmail, Ozan, Salih, Stoch, Aatif , Volkan Ş., Sow
Kayserispor muhtemel 11: Muarrem, Hakan, Douglao, Mabiala, Levent, Sow, Kubilay, Umut Sönmez, Traore, Güray, Umut Bulut

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
   Bugünün bir diğer karşılaşması da Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oyananacak.Rize Yenişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18:00'de başlayacak ve ASPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
   Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı. Kasımpaşa'nın gollerini Popov ve Koita atmıştı.

 
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeKayserispor
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