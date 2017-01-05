SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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04 Ocak 2017 Çarşamba 22:46

İSKİ açıkladı, sular ne zaman gelecek 5 Ocak 2017

İSKİ açıkladı, sular ne zaman gelecek 5 Ocak 2017
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Sular ne zaman gelecek, İSKİ açıkladı, 5 Ocak 2017

İSKİ, Beyoğlu başta olmak üzere Eyüp, Beşiktaş, Şişli, Başakşehir, Kağıthane ve Fatih'te çok sayıda mahalleye su verilemediğini duyurdu. İSKİ güncel su kesintileri ve suların ne zaman geleceği bilgisi de yer aldı. Detaylar haberin devamında.


BEYOĞLU 4 OCAK 2017 SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beyeoğlu'nda bugün saat 16.37'de başlayan su kesintileri yarın (05.01.2017) sabah saat 10:00 civarı bitirilmesi hedefleniyor


BEYOĞLU'NDA SU ALAMAYAN MAHALLELER KIRMIZI İLE

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK

Başakşehir İkitelli OSB'de bugün saat 20.30'da başlayan kesintiler yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat 12.00'de sona erecek


EYÜP SULAR NE ZAMAN GELECEK

Eyüp'te bugün saat 16.37'de başlayan su kesintilerinin nedeni ishale hattı arızası olarak duyuruldu. Kesintiler yarın sabah (05.01.2017 Perşembe günü) saat 10.00'da bitecek..


BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi ve Muratiye Mahallelerini etkileyen su kesintisinin nedeni ishale hattı arızası olarak duyuruldu. Sular yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat 10.00'da gelecek..
KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK

FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK

Fatih Mercan Mahallesi'ni etkileyen kesintiler akşam saat 21.30'da başladı. Su kesintilerinin yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat 10.00'da sona ereceği açıklandı.

ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK

Şişli'nin büyük bölümünü etkileyen su kesintisinin nedeni Ana İshale Hattı arazısa olarak açıklandı. İSKİ açıklamasında suların yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat 10.00'da akması hedefleniyor.


ŞİŞLİ'DE SU ALAMAYAN MAHALLELER KIRMIZI İLE
 
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