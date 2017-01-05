İSKİ açıkladı, sular ne zaman gelecek 5 Ocak 2017

Sular ne zaman gelecek, İSKİ açıkladı, 5 Ocak 2017

BEYOĞLU 4 OCAK 2017 SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KIRMIZI İLE

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK

EYÜP SULAR NE ZAMAN GELECEK

BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK

FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK

ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK

İSKİ, Beyoğlu başta olmak üzere Eyüp, Beşiktaş, Şişli, Başakşehir, Kağıthane ve Fatih'te çok sayıda mahalleye su verilemediğini duyurdu.ve suların ne zaman geleceği bilgisi de yer aldı. Detaylar haberin devamında.Beyeoğlu'nda bugün saat 16.37'de başlayan su kesintileri yarın (05.01.2017) sabah saatcivarı bitirilmesi hedefleniyorBaşakşehir İkitelli OSB'de bugün saat 20.30'da başlayan kesintiler yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat'de sona erecekEyüp'te bugün saat 16.37'de başlayan su kesintilerinin nedeni ishale hattı arızası olarak duyuruldu. Kesintiler yarın sabah (05.01.2017 Perşembe günü) saat'da bitecek..Beşiktaş Vişnezade Mahallesi ve Muratiye Mahallelerini etkileyen su kesintisinin nedeni ishale hattı arızası olarak duyuruldu. Sular yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saatda gelecek..KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEKFatih Mercan Mahallesi'ni etkileyen kesintiler akşam saat 21.30'da başladı. Su kesintilerinin yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat'da sona ereceği açıklandı.Şişli'nin büyük bölümünü etkileyen su kesintisinin nedeni Ana İshale Hattı arazısa olarak açıklandı. İSKİ açıklamasında suların yarın (05.01.2017 Perşembe günü) saat'da akması hedefleniyor.