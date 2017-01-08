İstanbul'da güncel su kesintileri, sular ne zaman gelecek 9 ocak 2017

Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek?

Bağcılar'da sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek?

Beşiktaş sular ne zaman gelecek?

Esenler ve Eyüp'te sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da bazı ilçelerde ve çok sayıda mahallede elktrik kesintilerinden kaynaklı arızalar yüzünden su verilemiyor. Su alamayan ilçeler, mahalleler veile suların geleceği saat haberin devamında:NOT: Suların geliş saatitarafından ilan edilmektedir.; sık sık suların geliş saatini revize etmektedir.tarafından yapılan değişiklikleri güncellemekteyiz.Şişli'de çok sayıda mahalleyi etkileyen kesintinin kaynağı elektrik enerjisi proplemi olarak ilan edildi.bu ilçede suların saat 23.00'te geleceğini duyurdu.İSKİ'da halen devam eden su kesintilerinin elektrik enerjisi probleminden kaynaklandığını duyurdu. İSKİ bu ilçelerde suların aynı zaman diliminde geleceğini açıkladı. SaatYıldırım Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallesi'ne saat 21.00'den itibaren su verilemiyor. Bu iki mahallede suların saat'te gelmesi bekleniyor.Bağcılar'da su kesintisi saat 21.57'de başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle devam eden arızanın saat'te giderilmesi bekleniyorBAĞCILAR'DA SU ALAMAYAN MAHALLELERBeyoğlu'nda çok sayıda mahalleye elektrik kesintisi nedeniyle su verilemiyor. İSKİ Beyoğlu'ndaki kesintinin saat'te giderileceğini açıkladı.Yıldız Mahallesini etkileyen kesintinin saat'te bitirileceği duyuruldu.Her iki ilçede de devam eden su kesintilerinin nedeni enerji sorunu. İSKİ bu iki ilçeye de suların saat'te geleceğini açıkladı.Şişli'de devam eden su kesintilerinin nedeni enerji sorunu. İSKİ Şişli'de suların saatte geleceğini ilan etti.