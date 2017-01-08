SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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08 Ocak 2017 Pazar 21:34

İstanbul'da güncel su kesintileri, sular ne zaman gelecek 9 ocak 2017

İstanbul'da güncel su kesintileri, sular ne zaman gelecek 9 ocak 2017
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İstanbul'da güncel su kesintileri, sular ne zaman gelecek 9 ocak 2017


İstanbul'da bazı ilçelerde ve çok sayıda mahallede elktrik kesintilerinden kaynaklı arızalar yüzünden su verilemiyor. Su alamayan ilçeler, mahalleler ve güncel su kesintileri ile suların geleceği saat haberin  devamında:
NOT: Suların geliş saati İSKİ tarafından ilan edilmektedir. İSKİ; sık sık suların geliş saatini revize etmektedir. iski tarafından yapılan değişiklikleri güncellemekteyiz.

Şişli'de çok sayıda mahalleyi etkileyen kesintinin kaynağı elektrik enerjisi proplemi olarak ilan edildi. İSKİ bu ilçede suların saat 23.00'te geleceğini  duyurdu.


İSKİ Şişli, Sultangazi, GOP, Kağıthane, Eyüp, Esenler, Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar ve Bayrampaşa'da halen devam eden su kesintilerinin elektrik enerjisi probleminden kaynaklandığını duyurdu. İSKİ bu ilçelerde suların aynı zaman diliminde geleceğini açıkladı. Saat 23.00

Suların kesik olduğu mahalleler ise haberin devamında

Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek?

Yıldırım Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallesi'ne saat 21.00'den itibaren su verilemiyor. Bu iki mahallede suların saat 23.00'te gelmesi bekleniyor.


Bağcılar'da sular ne zaman gelecek?


Bağcılar'da su kesintisi saat 21.57'de başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle devam eden arızanın saat 23.00'te giderilmesi bekleniyor

BAĞCILAR'DA SU ALAMAYAN MAHALLELER

Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu'nda çok sayıda mahalleye elektrik kesintisi nedeniyle su verilemiyor. İSKİ Beyoğlu'ndaki kesintinin saat 23.00'te giderileceğini açıkladı.


BEYOĞLU'NDA SU ALAMAYAN MAHALLELER

Beşiktaş sular ne zaman gelecek?

Yıldız Mahallesini etkileyen kesintinin saat 23.00'te bitirileceği duyuruldu.


Esenler ve Eyüp'te sular ne zaman gelecek?

Her iki ilçede de devam eden su kesintilerinin nedeni enerji sorunu. İSKİ bu iki ilçeye de suların saat 23.00'te geleceğini açıkladı.

Şişli'de sular ne zaman gelecek?

Şişli'de devam eden su kesintilerinin nedeni enerji sorunu. İSKİ Şişli'de  suların saat 23.00'te geleceğini ilan etti.


ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ YAPILAN MAHALLELER
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