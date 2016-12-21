SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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21 Aralık 2016 Çarşamba 17:02

İstanbul'da su kesintisi, sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2016

Günce su kesintileri; İSKİ Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Sarıyer'de kesilen suların ne zaman geleceğini açıkladı. Geniş bilgi haberin devamında

İstanbul'da su kesintisi, sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2016
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İstanbul'da su kesintisi, sular ne zaman gelecek?


İSKİ 21 Aralık ve 22 Aralık 2016 tarihlerinde su kesintisi yaşanan yerler ve suların geliş saatini açıkladı.

Bu arada okurlarımızın yoğun olarak sorduğu Halkalı, Sefaköy, Küçükçekmece, Bahçelievler'deki su kesintisi konusunda İSKİ yetkilileri planlı bir kesinti olmadığı bilgisini verdi. İSKİ yetkilileri söz konusu bölgelerdeki arızanın yeri ve kesinti süresi konusunda önümüzdeki saatlerde açıklama yapacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi iski, Şişli, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta çok sayıda mahalleye su verilemediğini  duyurdu. Ana İshale Hattı arızaları nedeniyle su verilemeyen ilçeler ve mahalleler ise şunlar.


BEŞİKTAŞ'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ Beşiktaş ve çevresinde dün enerji kesintisi nedeni ile meydana gelen su kesintilerinin ardından bugün de Ana İshale Hattı arızası nedeniyle su verilemediğini duyurdu

Beşiktaş'ta sabah saat 11.02'de başlayan su kesintisinin yaşandığı mahalleler?

NİSBETİYE MAHALLESİ,
LEVENT MAHALLESİ,
LEVAZIM MAHALLESİ,
YILDIZ MAHALLESİ,
ULUS MAHALLESİ,
AMBARLIDERE MAH,
TÜRKALİ MAHALLESİ,
KÜLTÜR MAHALLESİ,
CİHANNUMA MAHALLESİ,
BALMUMCU MAHALLESİ,
AKAT MAHALLESİ,
GAYRETTEPE MAHALLESİ,
ETİLER MAHALLESİ,
DİKİLİTAŞ MAHALLESİ,



İSKİ Beşiktaş ve Çevresinde suların saat 21.30'da geleceğini duyurdu.


KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ZÜHTÜPAŞA MAHALLESİ,
FENERBAHÇE MAHALLESİ,


İSKİ kadıköy'de suların saat 22.00'de geleceğini açıkladı



SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ Saat 11.02'den itibaren Sarıyer'de iki mahalleye su veremiyor. Su alamayan mahalleler şunlar


RUMELİ HİSARI MAHALLESİ,
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,



İSKİ Sarıyer'de su kesintisinin saat 21.00'den itibaren sona ereceğini ilan etti


ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?


Şişli ve çevresinde dün enerji kesintisi yüzünden bugün de ishale hattı nedeniyle Şişli'de su kesintisine gitti. Su alamayan mahalleler şunlar;

MECİDİYEKÖY MAHALLESİ,
FULYA MAHALLESİ,
ESENTEPE MAHALLESİ,



İSKİ, Şişli ve çevresindeki su kesintisinin saat 21.00'de sona ereceğini açıkladı.
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calisssss 17 saat önce

beşiktaş ta saat 21:30 su geleceği ifade edildi fakat hala ne gelen var ne giden

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