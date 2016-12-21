İstanbul'da su kesintisi, sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2016

İstanbul'da su kesintisi, sular ne zaman gelecek?

Bu arada okurlarımızın yoğun olarak sorduğu Halkalı, Sefaköy, Küçükçekmece, Bahçelievler'deki su kesintisi konusunda İSKİ yetkilileri planlı bir kesinti olmadığı bilgisini verdi. İSKİ yetkilileri söz konusu bölgelerdeki arızanın yeri ve kesinti süresi konusunda önümüzdeki saatlerde açıklama yapacak.

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