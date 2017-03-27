İstanbul'da su kesintisi, Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017

İSKİ güncel su kesintilerini açıkladı. İstanbul Su ve Kanalisazyon idaresi, İstanbul'da 3 ilçede çok sayıda mahallede su kesintisine gidildiğini duyurdu.

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