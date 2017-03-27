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SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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28 Mart 2017 Salı 09:07

İstanbul'da su kesintisi, Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017

İSKİ güncel su kesintilerini açıkladı. İstanbul Su ve Kanalisazyon idaresi, İstanbul'da 3 ilçede çok sayıda mahallede su kesintisine gidildiğini duyurdu.

İstanbul'da su kesintisi, Sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017
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Beykoz'da sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2017

İSKİ Beykoz ve çevresinde basınç düşüklüğü nedeniyle su verilemediğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, sabah saat 08.55'te başlayan su kesintisinin etkili olduğu mahalleler şunlar.
Güncel su kesintileri
SOĞUKSU MAHALLESİ,
TOKATKÖY MAHALLESİ,
RİVA MAHALLESİ,
PAŞABAHÇE MAHALLESİ,
POYRAZ MAHALLESİ,
YALIKÖY MAHALLESİ,
ÇİĞDEM MAHALLESİ,
İNCİRKÖY MAHALLESİ,
ÇUBUKLU MAHALLESİ,
YENİ MAHALLE,
ÇAMLIBAHÇE MAHALLESİ,
ORTAÇEŞME MAHALLESİ,
ANADOLU KAVAĞI MAHALLESİ,
DERESEKİ MAHALLESİ,
ANADOLU HİSARI MAHALLESİ,
AKBABA MAHALLESİ,
ANADOLU FENERİ MAHALLESİ,
GÖZTEPE MAHALLESİ,
KAYNARCA MAHALLESİ,
MERKEZ MAHALLESİ,
KAVACIK MAHALLESİ,
GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ,
KANLICA MAHALLESİ,



İSKİ, bu mahallelere suların saat 15.00'te verileceğini duyurdu..

ŞİŞLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Feriköy Mahallesi ve Eskişehir Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor..

BEYOĞLU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK

İSKİ Beyoğlu'nda iki mahallede şebeke hattı arızası nedeniyle suların verilemediğini açıkladı. Yenişehir Mahallesi ile Hacı Ahmet Mahallesini etkileyen su kesintisinin saat 11.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

MALTEPE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 27 Mart 2017

Su kesintisi, İSKİ, dün başlayan kesintilerle ilgili Yalı Mahallesi'nde suların geliş saatini yeniden düzenledi. İSKİ, Yalı mahallesi'ni etkileyen kesintilerin saat 15.00'te sona ereceğini duyurdu.
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