Sular ne zaman gelecek; Maltepe'de sular ne zaman gelecek 27 Mart 2017

MALTEPE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYOĞLU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbu ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ, bugün Maltepe, Kadıköy, Beyoğlu ve Büyükçekmece'de bazı mahallelere su verilemediğini açıkladı. 27 Mart 2017 su kesintileri ve suların geliş saati haberin devamında...İSKİ Maltepe ilçesinde Cevizli Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin bugün saat 18.00'de sona ereceğini açıkladı.Sabah saat 11.00'dan itibaren suların akmadığı Feyzullah Mahallesi, Yalı Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin ise akşam saat 20,00'de sona ermesi bekleniyor.İSKİ Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi ile Feneryolu Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin saat 18.00'de biteceğini açıkladı.Öğleden sonra saat 13.56'dan itibaren su alamayan Rasimpaşa Mahallesi'ne ise suların akşam saat 20,00'de geleceği bildiriliyor.Beyoğlu Örnektepe Mahallesi ile Sütlüce Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 17.09'da başladı. İSKİ bu mahallelere suların saat 20.00'de geleceğini duyurdu.Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ni etkileyen kesintilerin ise saat 18.35'te sona ermesi bekleniyor..