Mamak'ta sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2017

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ, Pazartesi günü sabah erken saatlerde başlayan su kesintisinin devam ettiğini duyurdu. Şebeke Bağlantı çalışmaları nedeniyle devam eden kesintilerin ilk olarak saat 17.00'de sona ereceğini açıklayan ASKİ yetkilileri, ilerleyen saatlerde süreyi saat 19.00'a çekti.
ASKİ, daha önce iki kez değiştirdiği suların geliş saatin son olarak saat 23.17 olarak revize etti. Halen Mamak Kırkkonaklar ve Birlik mahallesine su verilemiyor.
MAMAK'TA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN MAHALLELER
Halen devam eden şebeke bağlantı çalışmasından etkilenen mahalleler ise şunlar:
Durali Alıç Mahallesi,
General Zeki Doğan Mahallesi,
Akşemsettin Mahallesi,
Mutlu Mahallesi,
Kutlu Mahallesi,
Şirintepe Mahallesi,
Fahri Korutürk Mahallesi,
Zirvekent Mahallesi,
Yakup Abdal Mahallesi,
Boğaziçi Mahallesi
ASKİ, su kesintisi sırasında verilen zaman diliminin, çalışmanın büyüklüğüne göre bir kaç saat farklılık gösterebileceği uyarısında bulundu.
Yeter artik gel