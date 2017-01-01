Sular Ne Zaman Gelecek 01.01.2017, Güncel su kesintileri

İSKİ yeni yılın ilk gününe çok sayıda ilçe ve mahallede su kesintisiyle girdi. Suların geliş saati ve diğer güncel kesintiler haberin devamında

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