SULAR NE ZAMAN GELECEK?:
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01 Ocak 2017 Pazar 19:38

Sular Ne Zaman Gelecek 01.01.2017, Güncel su kesintileri

İSKİ yeni yılın ilk gününe çok sayıda ilçe ve mahallede su kesintisiyle girdi. Suların geliş saati ve diğer güncel kesintiler haberin devamında

Sular Ne Zaman Gelecek 01.01.2017, Güncel su kesintileri
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Sular Ne Zaman Gelecek 01.01.2017, Güncel su kesintileri


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi iski, yeni yılın ilk gününde çok sayıda ilçe ve mahalleye, basınç düşüklüğü, şebeke arızası ve elektrik kesintisi nedeniyle su verilemediğini duyurdu.
Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bahçelievler, Büyükçekmece, Avcılar ve Arnavutköy'ü etkileyen su kesintileri ve suların geliş saati haberin devamında...



AVCILAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Tahtakale Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa ve Firuzköy Mahallesini etkileyen su kesintisi öğle saatlerinde başladı. İSKİ bu mahallelere suların saat 22.00'de geleceğini duyurdu


ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Atatürk Mahallesi'nde dün saat 21.00'de başlayan kesinti halen gidirelemid. İshale hattı arızası nedeniyle devam eden kesinti bugün saat 23.59'da bitirilmesi bekleniyor.


BAHÇELİEVLER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Zafer Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi. HürriyeT Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yenibosna'da dün saat 22.49'da başlayan kesintilerin bugün gece yarısı 23.59'da sona ermesi bekleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Basınç düşüklüğü nedeniyle Pınartepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ne saat 18.33'ten itibaren verilemeyen suların saatk 22.00'den sonra akması hedefleniyor.


BAŞAKŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Başakşehir İkitelli OSB'de boru kırığı nedeniyle dün gece yarısından itibaren kesilen sular yarın öğle saatlerinde 12.00'de gelecek
Şahintepe Mahallesi'ndeki bugün 11.23'te başlayan kesinti ise gece 22.00'de sona erecek...

BEYLİKDÜZÜ'NDE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Cumhuriyet Mahallesi ve Adnankahveci Mahallesi'ni etkileyen kesintiler gece saat 22.00'de sona erecek.

ESENYURT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Basınç düşüklüğü nedeniyle İncirtepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, Akçaburgaz Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi 22.30'da sona erecek.

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 01 01 2017

Veliefendi ve Çırpıcı mahallelerini etkileyen su kesintisinin nedeni vana arızası olarak duyuruldu.
Zeytinburnu'nda suların saat 23.00'te geleceği açıklandı

NOT: Değerli okurlarımız, suların geliş saati İSKİ tarafından açıklanmaktadır. İSKİ özellikle akşam saatlerine sarkan kesintilerin saatlerini sık sık değiştirebilmektedir. Suların geliş saati İSKİ verileri baz alınarak yenilenebilir.
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