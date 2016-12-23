Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı, 24 Aralık 2016

BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK 24 Aralık 2016

08.00

EYÜP SULAR NE ZAMAN GELECEK 24 Aralık 2016

08.00

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KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK 24 Aralık 2016

SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK 24 Aralık 2016

03.00

ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK 24 Aralık 2016

00.00

ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK 24 Aralık 2016

08.00

, Beyoğlu, Eyüp, Kağıthane, Sarıyer, Şile, Şişli'de akşam saatlerinde başlayan geniş çaplı su kesintisine gitti.Ana İshale Hattı arızasının neden olduğuçok sayıda mahalleyi etkiliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre su alamayan ilçeler, su kesintisine maruz kalan mahalleler ile suların geliş saati şöyle;İSKİ resmi sitesinde Beyoğlu ve çevresine saat'dan itibaren su verilemediğini duyurdu. Su kesintisinin etkilediği mahalleler ise şunlar:PİYALE PAŞA MAHHALLESİ,SURURİ MAHHALLESİ,KÜCÜK PİYALE MAHHALLESİ,KULAKSIZ MAHHALLESİ,KULOĞLU MAHHALLESİ,TOM TOM MAHHALLESİ,ŞAHKULU MAHHALLESİ,ŞEHİT MUHTAR MAHHALLESİ,ÖRNEKTEPE MAHHALLESİ,YAHYA KAHYA MAHHALLESİ,YENİŞEHİR MAHHALLESİ,KOCATEPE MAHHALLESİ,CİHANGİR MAHHALLESİ,FETİHTEPE MAHHALLESİ,CUKUR MAHHALLESİ,BOSTAN MAHHALLESİ,BÜLBÜL MAHHALLESİ,FİRUZ AĞA MAHHALLESİ,KADI MEHMET MAHHALLESİ,KAPTANPAŞA MAHHALLESİ,HACI MİMİ MAHHALLESİ,GÜMÜŞSUYU MAHHALLESİ,HACI AHMET MAHHALLESİ,İSKİ, Beyoğlu'nda su kesintisinin yarın (24 aralık 2016) saat'de geleceğini açıkladı.İstanbul Su ve Kanalisazyon İdaresi İSKİ Eyüp ve çevresine saat 18.39'dan itibaren su verilemediğini duyurdu. Su kesintisinin etkilediği mahalleler ise şunlar;MİMAR SİNAN MAHHALLESİ,MİTHATPAŞA MAHHALLESİ,GÜZELTEPE MAHHALLESİ,EMNİYETTEPE MAHHALLESİ,GÖKTÜRK MERKEZ MAHHALLESİ,İSKİ, Eyüp ve çevresinde su kesintisinin yarın (24 aralık 2016) saatde geleceğini açıkladı.İSKi Kağıthane ve çevresine saat 18.39'dan itibaren su verilemediğini duyurdu. Su kesintisinin etkilediği mahalleler ise şunlarTALAT PAŞA MAHHALLESİ, ORTABAYIR MAHHALLESİ, NURTEPE MAHHALLESİ, ÇAĞLAYAN MAHHALLESİ, YAHYA KEMAL MAHHALLESİ, TELSİZLER MAHHALLESİ, HAMİDİYE MAHHALLESİ, GÜRSEL MAHHALLESİ, GÜLTEPE MAHHALLESİ, MERKEZ MAHHALLESİ, HÜRRİYET MAHHALLESİ, HARMANTEPE MAHHALLESİ,, Kağıthane ve çevresinde su kesintisinin yarın (24 aralık 2016) saat'de geleceğini açıkladı.'de saat 22.48'den itibaren su verilemediğini duyurdu. Su kesintisinin etkilediği mahalleler ise şunlarYENİKÖY MAHHALLESİ,FERAHEVLER MAHHALLESİ,ve su kesintisinin yarın (24 aralık 2016) saat'de geleceğini açıkladı.İSKİ saat 09.34'ten itibaren su verilemediğini duyurdu. Şile'de Su kesintisinin etkilediği mahalleler ise şunlarYAKA MAHHALLESİ, YAYLALI MAHHALLESİ, OSMANKÖY MAHHALLESİ, TEKEKÖY MAHHALLESİ, YAZIMANAYIR MAHHALLESİ, İSAKÖY MAHHALLESİ, ŞUAYİPLİ MAHHALLESİ, ÇENGİLLİ MAHHALLESİ, İMRENLİ MAHHALLESİ, KARACAKÖY MAHHALLESİ, BOZGOCA MAHHALLESİ, DEĞİRMEN ÇAYIRI MAHHALLESİ, AKÇAKESE MAHHALLESİ, AĞAÇDERE MAHHALLESİ, GÖKSU MAHHALLESİ, KABAKOZ MAHHALLESİ, KARABEYLİ MAHHALLESİ, HACILLI MAHHALLESİ, HASANLI MAHHALLESİ,İSKİ, Şile ve çevresinde kesintisinin yarın (24 aralık 2016) saat'de geleceğini açıkladı.İSKİ Şişli'ye saat 18.39'dan itibaren su verilemediğini duyurdu. Su kesintisinin etkilediği mahalleler ise şunlarMAHMUT ŞEVKET PAŞA MAHHALLESİ, MECİDİYEKÖY MAHHALLESİ, MERKEZ MAHHALLESİ, HARBİYE MAHHALLESİ, KAPTANPAŞA MAHHALLESİ, KUŞTEPE MAHHALLESİ, YAYLA MAHHALLESİ, İNÖNÜ MAHHALLESİ, İZZET PAŞA MAHHALLESİ, MESRUTİYET MAHHALLESİ, PAŞA MAHHALLESİ, TEŞVİKİYE MAHHALLESİ, HALİL RIFAT PAŞA MAHHALLESİ, DUATEPE MAHHALLESİ, ERGENEKON MAHHALLESİ, ESENTEPE MAHHALLESİ, 19 MAYIS MAHHALLESİ, BOZKURT MAHHALLESİ, CUMHURİYET MAHHALLESİ, GÜLBAHAR MAHHALLESİ, HALASKARGAZİ MAHHALLESİ, HALİDE EDİP ADIVAR MAHHALLESİ, ESKİŞEHİR MAHHALLESİ, FERİKÖY MAHHALLESİ, FULYA MAHHALLESİ,İSKİ, Şişli'nin tamamını etkileyen su kesintisinin yarın (24 aralık 2016) saat'de sona ereceğini açıkladı.