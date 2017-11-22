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48 milyon Türk, günün 3 saatini burada geçiriyor

Sosyal medya sitelerine en az 48 milyon Türk vatandaşının günde 3 saat vakit ayırdığını biliyor muydunuz? Türkler'in gözdesi Youtube yer alınken, yeni nesil Instagram'i tercih ediyor.

48 milyon Türk, günün 3 saatini burada geçiriyor

Sosyal medya sitelerine en az 48 milyon Türk vatandaşının günde 3 saat vakit ayırdığını biliyor muydunuz? Türkler'in gözdesi Youtube yer alınken, yeni nesil Instagram'i tercih ediyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
48 milyon Türk, günün 3 saatini burada geçiriyor

48 milyon Türk, günün 3 saatini burada geçiriyor


Sosyal medya sayfalarına, annemizden, babamızdan hatta çocuklarımızdan sevdiklerimizden daha fazla vakit ayırıyoruz,


Ajanspress'in araştırmasına göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ı günün 3 saat 1 dakikasını sosyal medya kullanarak geçiriyor. Bu oran Türkiye nüfusunda 48 milyon vatandaşa tekabül ediyor.


Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türkiye’de sosyal medya ve internet alışkanlığı üzerine medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in We are Social 2017 verilerinden edindiği bilgilere göre 48 milyon kişilik kitlenin yüzde 87’si düzenli olarak her gün internete girerken, online ortamda 3 saati sosyal medyada olmak üzere 6 saat 46 dakika geçiriyor. Türkiye’de interneti aktif olarak kullanan kitlenen tamamı en az bir sosyal medya platformunun kullanıcısı ve üyesi oldu.
Youtube en çok kullanılan uygulama


Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla kullandığı kanal yüzde 57 ile Youtube oldu. Youtube’u yüzde 56 ile Facebook ve yüzde 45’le Instagram takip etti.


PRNet’in araştırmaya konu olan 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya incelemesinde sosyal medya platformlarıyla ilgili yıl boyunca 121 bin 158 haber çıkışının medyaya yansıdığı belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında sosyal medya ve internet kullanımının bu denli artmasının e-ticaret sektörünü de hareketlendirdiği belirlendi. Son bir yılda internetten alışveriş yapanların sayısının 2.5 milyon kişi artarak 15 milyona ulaşması dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Perakende sektöründe e-ticaretin genel payı yüzde 3-4 civarında olurken bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 8-12 aralığında olduğu belirlendi.

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