Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var



Ankara ile Moskova arasında 7 yıl önce imzalanan Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması çerçevesinde bu ülkede eğitim alan uzmanların 6.5 yıllık mühendislik eğitiminde sona geliniyor. İlk mezun 35 Nükleer Santral mühendisi Türkiye'ye dönüyor..

SANTRAL 2023 YILINDA ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLAŞACAK

Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Akkuyu ilçesinde kurulacak nükleer enerji santralinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.



Bu kapsamda nükleer enerji alanında uzman kadro yetiştirmek amacıyla Rusya'nın MEPhI üniversitesine gönderilen öğrenciler, 6.5 yıllık nükleer enerji mühendisliği eğitimin ardından Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayacak.

MEPhI Uluslararası Öğrenciler Fakültesi Başkan Yardımcısı Olga Petukhova, üniversitede 50 farklı ülkeden toplam bin 300 yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyledi.



35 ÖĞRENCİ MEZUN OLUP, TÜRKİYE'DE KOLLARI SIVAYACAK



TOPLAMDA 230 TÜRK ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Üniversitede nükleer enerji mühendisliği eğitimi alan Türk öğrencilerin mezuniyetinin yaklaştığını ifade eden Petukhova, "Gelecek yıl 28Şubat'ta ilk Türk mezunlarımızı vereceğiz. Mezun olacak 35 öğrenci Türkiye'ye dönecek ve Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışmaya başlayacak" dedi.Petukhova, MEPhI'de eğitim almak isteyen öğrencilerin genelde nükleer mühendislik, bilişim teknolojileri ve medikal bölümlerini tercih ettiğini anlattı.MEPhI'de haben 230 Türk, 300 Vietnamlı ve 50 Mısırlı öğrenci nükleer santral mühendisliği eğitimi görüyor.