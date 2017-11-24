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Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali için Moskova'da mühendislik eğitimi gören 250 Türk öğrenciden 35, diplomasını alarak Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.. Erdoğan ile Putin'in büyük önem verdiği proje 2023 yılında tamamlanacak.

Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali için Moskova'da mühendislik eğitimi gören 250 Türk öğrenciden 35, diplomasını alarak Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.. Erdoğan ile Putin'in büyük önem verdiği proje 2023 yılında tamamlanacak.

24 Kasım 2017 Cuma 09:21
Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var

Akkuyu Nükleer Santrali için gönderilen öğrencilerden haber var


Ankara ile Moskova arasında 7 yıl önce imzalanan Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması çerçevesinde bu ülkede eğitim alan uzmanların 6.5 yıllık mühendislik eğitiminde sona geliniyor. İlk mezun 35 Nükleer Santral mühendisi Türkiye'ye dönüyor..

SANTRAL 2023 YILINDA ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLAŞACAK

Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Akkuyu ilçesinde kurulacak nükleer enerji santralinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.
 
Bu kapsamda nükleer enerji alanında uzman kadro yetiştirmek amacıyla Rusya'nın MEPhI üniversitesine gönderilen öğrenciler, 6.5 yıllık nükleer enerji mühendisliği eğitimin ardından Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayacak.
MEPhI Uluslararası Öğrenciler Fakültesi Başkan Yardımcısı Olga Petukhova, üniversitede 50 farklı ülkeden toplam bin 300 yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyledi.
 
35 ÖĞRENCİ MEZUN OLUP, TÜRKİYE'DE KOLLARI SIVAYACAK

 
Üniversitede nükleer enerji mühendisliği eğitimi alan Türk öğrencilerin mezuniyetinin yaklaştığını ifade eden Petukhova, "Gelecek yıl 28Şubat'ta ilk Türk mezunlarımızı vereceğiz. Mezun olacak 35 öğrenci Türkiye'ye dönecek ve Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışmaya başlayacak" dedi.
 
Petukhova, MEPhI'de eğitim almak isteyen öğrencilerin genelde nükleer mühendislik, bilişim teknolojileri ve medikal bölümlerini tercih ettiğini anlattı.
 
TOPLAMDA 230 TÜRK ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR
 
MEPhI'de haben 230 Türk, 300 Vietnamlı ve 50 Mısırlı öğrenci nükleer santral mühendisliği eğitimi görüyor.

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