Ankara evden eve nakliyat hizmetlerinin öncü firması

Taşımacılıkta Ankara evden eve nakliyat sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine vermiş olduğu güvenli ve kaliteli hizmetlerle adından her zaman söz ettiren ülkemizin en kaliteli firmalarından biridir. Peki nedir Esadaş Nakliyat'ı bu kadar kaliteli yapan şeyler?



Kalite ve Güvenin Adresi Nasıl Olunur?

Esadaş Nakliyat her zaman müşteri memnuniyeti esaslı çalışır ve bu düşünce ile çalışan profesyonel eşya taşıma ekiplerine sahiptir. Ekipler büyük bir özveri ve titizlikle; taşınacak eşyalar sanki kendi eşyalarıymış gibi eşyalarınıza sahip çıkar. Firmanın özellikleri bununla da sınırlı değil tabiî ki. Eşyanızı taşıtmaya karar vermeden önce size ekspertiz göndererek ücretsiz bir şekilde ev ve eşya durumunuza göre taşıma planı çıkarılmakta ve fiyat belirlemesi de yapılmaktadır. Anlaşma sağlanması halinde ekspertiz taşıma ekibine gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Sonrasında her şey taşınma zamanının belirtilmesi ve ekiplerinizin eve gelmesi ile başlamış olacaktır.





Taşıma ekibi öncelikle – varsa – eşyalarınızı koliler ve eşyalarınızı güvenli bir şekilde ambalajlar. Sökülerek götürülmesi gereken mobilyalarınız ekip içerisindeki usta marangoz tarafından dikkatlice sökülür ve ambalajlanır. Ambalajlanma işlemi sonrasında eşyalar taşıma aracına yüklenmeye başlar. Eviniz üst katlarda ise yük asansörleri ile eşyalarınız daha güvenli bir şekilde indirilerek taşıma aracına yüklenecektir. Ankara asansörlü nakliyat ile işiniz daha kolay olacaktır. Merdivenlerde yapılan taşınmadan dolayı oluşabilecek çarpmalar sonucu meydana gelebilecek çizilme, kırılma, eğilme gibi durumlardan da böylece kurtulmuş olunuyor.Yük aracı yeni evinize doğru yola çıkarken sigortalı bir taşımacılık yapılacağını da bilmelisiniz. Eşyalarınız ikinci kez güvence altında olacaktır. Yeni evinize getirilen eşyalarınız sizin istediğiniz gibi yerleştirilir ve daha önce sökülen mobilyalar yine marangoz ile montelenerek yerlerine yerleştirilecektir.Tüm bu işlemler yapılırken size sadece arkanıza yaslanıp ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı seyretmek kalacaktır. Esadaş Nakliyat ‘a ulaşmak için web sitesinden iletişime geçebilirsiniz.