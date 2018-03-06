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Aselsan'dan dünyada bir ilk: Akademi oluyor

Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, araştırma üniversiteleriyle güçlerini birleştirerek ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı'nı uygulamaya koydu.

Aselsan'dan dünyada bir ilk: Akademi oluyor

Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, araştırma üniversiteleriyle güçlerini birleştirerek ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı'nı uygulamaya koydu.

06 Mart 2018 Salı 13:44
Aselsan'dan dünyada bir ilk: Akademi oluyor

Aselsan'dan dünyada bir ilk: Akademi oluyor

Savunma yatırımcılarının öncüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kritik araç ve gereçler geliştirerek üreçten ASELSAN,  Akademi çatısı altında üniversite-sanayi iş birliği yeni bir boyut kazanacak ve savunma sanayisi ileri aşamalara taşınacak.

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı 2017 Güz Dönemi'nde hayata geçirildi. Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa YÖK koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu.

Programla sadece üniversite-sanayi değil, üniversiteler arası iş birliği hedefleniyor. ASELSAN Akademi, teknoloji ve mühendislik alanındaki uzman ve yenilikçi yapısıyla Türkiye'nin savunma sanayisine katkı yapacak ve bu alandaki programların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak.

ASELSAN, YÖK ile yapılan protokol kapsamında üniversitelerin dış kampüsü işlevini üstlenecek. Ayrıca ASELSAN ile 4 araştırma üniversitesi arasında iş birliğiyle şirket çalışanları ASELSAN yerleşkesinden ayrılmadan lisansüstü eğitimlerini çalıştıkları alanlarda/projelerde gerçekleştirecek.

Bu programdan mezun olan ASELSAN personeli, ilgili üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya eşdeğer yüksek lisans ya da doktora diplomasını almaya hak kazanacak.

KRİTİK TEKNOLOJİLERDE MİLLİLEŞME

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı ile ASELSAN'ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu programla YÖK, ihtisaslaşma sürecinde bulunan araştırma üniversiteleri ve akademisyenlere uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlayacak. Akademik tecrübeleri olan üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olarak endüstriyel tecrübelerini artırıp Türkiye'nin eğitim ve teknolojisine katkıda bulunacak.


Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesiyle savunma sanayisi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve projelerin başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak. Personelin ASELSAN'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak savunma sanayisinde kendi çalıştıkları alanda yüksek lisans/doktora tez ve araştırma konularında eğitim alması sağlanacak.

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