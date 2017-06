Beyin viagrası ile dolandırıyorlar: Bu tezgaha sakın düşmeyin

ÇOK ZENGİN OLMAK İSTİYORSANIZ MUTLAKA ALIN!

SAHTE İLAÇ ADINI BİR FİLMDEN ALDI

İLACIN REKLAMINDAKİ GÖRÜNTÜDE LEONARDO Di CAPRİO VAR AMA!

İnternet üzerinden binlerce kişiyi dolandıran çeteler kurbanlarını bu keztuzağına düşürüyor. Üstelik hazırladıkları sahte görsellerde, ünlü haber kuruluşlarının hiçbir zaman yapmadığı haberler, ünlü film yıldızlarının fotoğrafları ve Amerikan filmlerinden aparılmış sahneleri gerçek tıbbi verilermiş gibi süsledikleri sitelerle kurbanlarını bekliyor.Kısa yoldan zengin olma, kolay para kazanma vaad ederek binlerce kişinin hayatını karartan tuzaklar arasında en uçuk yöntemlerden biri olarak öne çıkanadlı ilaç yeni nesil saadet zincirleri içinde karşımıza çıkıyor. Adını orjinal ismi Limitless 'Limit Yok' filminden alan Beyin Viagrası, sahte hızlı zayıflama haplarından çok daha tehlikeli olarak öne biliniyor.İnternet dolandırıcılarının onlarca farklı haber kuruluşu, çok sayıda bilim insanı ve ünlü film yıldızının adını kullanarak hazırladığı reklamlar, ve haber metinleri sakın sizi yanıltmasın, çünkü hiçbirinin bu sözde ilaç ya da besin takviyesiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Örneğin Türkiye'den'ün haber kanalı ile.com.tr'nin logoları kullanılarak hazırlanan görseller hiç bir zaman bu kanallarda haber olarak bile kullanılmadı.Sadece kullanmak için değil, ileride satarak zengin olmak için ideal bir oraç olarak gösterilendolandırıcıların hazırladığı reklamlarla binlerce kişinin hayatıyla oynuyor. Tamamen doğal ve organik kaynaklar kullanılarak üretildiği iddia edilen ilaçlar internet ortamında sahte haberler ve ünlü isimler kullanılarak satışa sunuldu.'İleride çok zengin olmak için mutlaka alın!' diye satılan hap aslında büyük bir palavra...'ın başrolünde oynadığı '' () filmini hatırlayın. Eddie rolündekiismli hapı içtiğinde beyin kapasitesinin tamamını kullanabiliyordu. Bu sayede banka hesabı dolan başrol oyuncumuz sosyal hayatını geliştirdi ve rüyalarındaki hayata sahip oldu...İşte tam olarak bu fikirden yola çıkan dolandırıcılar tamamen doğal olduğunu öne sürdükleri ilaçları internet üzerinden satışa sunarken, yalancı kaynaklarla ve sahte haberlerle kazanç sağlamayı planlıyor...İnternette video izlerken bir anda ekranı kaplayan pencereye illaki gözünüz takılmıştır. İşte o pencerelerden birinde karşımıza çıkanlar: CNN International'ın sitesinin kopyası ve Leonardo Di Caprio'nun söylediği iddia edilen sözler... Özel dosya olarak pazarlanan bu site ve içerik ise dolandırıcılığın teknolojiyle ulaştığı boyuta çok büyük bir örnek...Bir başka örnek de sosyal medyadan.filminin '' isimli sözde ilaçtan esinlendiğinin yazıldığı bu metin de basit bir photoshop.Paylaşımın gerçeğinde ise izleyicilere filmi 1 numaraya yükselttikleri için teşekkür ediliyor.Yine filmden yola çıkarak ilacın beyin faaliyetlerini artırdığını öne sürenler, sahte resimlerle bu tezlerini kanıtlamaya çalışsa da belirttikleri gibi "" diye bir kuruluş bulunmadığı gibi, hiçbir doktor ve hastanenin bu sahte ilaca referans olma durumu da söz konusu değil.Dolandırıcılar, kirli tezgahlarında CNN Türk'ün adını da kullanıyor. Hatta daha ileri giderek şirket çalışanlarının isimlerine de düzmece reklamlarında yer vererek insanların sağlığını tehlikeye atıyor.Limitless filmi, New Yorklu bir yazar olan'nın (Bradley Cooper) hayatını konu alıyor. Yazamamaktan muzdarip olan ve ilave olarak kız arkadaşı Lindy (Abbie Cornish) onu terk eden Eddie'nin hayatı eski eşi Melissa'nın kardeşi Vernon (Johnny Whitworth) ile karşılaşmasıyla tamamen değiştirir. Vernon ona profesyonel doktorlar tarafından test edilmişadı verilen bir hap olduğunu söyler ve bütün sorunları çözeceğini iddia eder. Eddie'nin şüpheleri olsa da kaybedecek hiçbir şey olmadığı için hapı almaya karar verir.Eddie'nin görüşünde sürpriz bir değişim olur; şimdi her zamanki gibi yüzde 20 beyin kapasitesinin yerine yüzde 100'ünü kullanabilmektedir. O kitabını bitirecek ve daha fazla hap kullanarak zenginliğe daha hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Bir iş adamı olmaya karar verir ve bu yüzden nüfuzlu(Robert De Niro) ile tanışır ve Lindy ona geri döner.Fakat Eddie NZT-48-hapının doktor onaylı olmadığını öğrenir; ilacı düzenli almalıdır aksi takdirde ölecektir. Kısa süre sonra hap ve kökeni hakkında tehlikeler görünmeye başlar Van Loon ne yaptığının kokusunu alır ve mucize ilacı elde etmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu ortaya çıkar.