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24 Şubat 2017 Cuma 07:36

Bilgisayarlar havadan hackleniyor: İsrail sonunda bunu da yaptı

İnsansız Hava Araçları ile. internete bile bağlı olmayan bir bilgisayarı hacklemek, bilgisayar içindeki verileri çalmak mümkün mü? İsrail Ben-Gurion Üniversitesi sonunda bunu da yaptı.

Bilgisayarlar havadan hackleniyor: İsrail sonunda bunu da yaptı
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Bilgisayarlar havadan hackleniyor: İsrail sonunda bunu da yaptı

İnsansız Hava Aracı üzerine aparatla internete bağlı olmayan bilgisayarlar içindeki veriler, insansız hava aracı İHA'lar aracılığıyla havadan çalmayı başaran İsrailli uzmanlar, bu alanda yeni bir teknolojik sürecin başlangıcını tetikledi.
Son Dakika; Artık bilgisayarlardaki veriler internete bağlı olmadan da tehlikede. Daha çok güvenlik kameraları, duman dedektörleri ile yeni nesil arama cihazlarında yer alan LED indikatörleri'nin kullanıldığı hackleme yönteminde, bilgisayarda herhangi bir iz bırakılmıyor, bilgisayar kullanıcısının veri aktarımını farketmesi ise imkansız olarak görülüyor. Uzaktan "İmaj kopyalama" yönteminde intikatörlerin sabit disk üzerinde lazerle yazılan disk alanlarını binlerce metre uzaktan okuduğu iddia ediliyor. Benzer bir yöntem daha önce Çinli hackerlar tarafından test kullanılmıştı.

İsrail'de bulunan Ben-Gurion Üniversitesi'nde yazılım ve insansız hava aracına eklenen bir kamera ile internetsiz ortamda bilgisayardan veri hırsızlığı yapmayı başardı

İsrailli Ben-Gudion Üniversitesi’nde geliştirilen yazılım ve bir insansız hava aracına eklenen bir kamera ile internete bağlı olmayan bir bilgisayardan veri aktarımı sağlandı.

Uzmanlara göre bu düzenek bilgisayarların sabit disklerinin LED indikatörlerini manipüle ediyor ve veri aktarımını sağlıyor. Uzmanlara göre bu tür bilgi hırsızlığının fark edilmesi de imkânsız.

 
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