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Canon'dan devrim niteliğinde bir sistem EOS R 

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon, devrim niteliğindeki yeni EOS R sistemini tüm detaylarıyla birlikte Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda kamuoyuna duyurdu. EOS R sisteminin parçası olarak yeni full frame fotoğraf makinesi ve lens serisinin detaylarını da paylaştı.

Canon'dan devrim niteliğinde bir sistem EOS R 

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon, devrim niteliğindeki yeni EOS R sistemini tüm detaylarıyla birlikte Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda kamuoyuna duyurdu. EOS R sisteminin parçası olarak yeni full frame fotoğraf makinesi ve lens serisinin detaylarını da paylaştı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:07
Canon'dan devrim niteliğinde bir sistem EOS R 

Canon'dan devrim niteliğinde bir sistem EOS R 


Canon, dünya temsilcilerinin katılımıyla Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda RF bayonetine sahip ilk fotoğraf makinesi olan öncü EOS R sistemini, geliştirdiği RF lenslerini ve EF serisine eklediği yeni lenslerini duyurdu. Sessiz çekim yapabilme özelliğine sahip EOS R, karanlık ortamlarda en hızlı ve yüksek netlikte odaklanmasıyla profesyonel kareler elde edilmesini sağlıyor. Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve 4K video çekme özelliği ile teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi oluyor.

Tam manuel ses ayarı, hareketli ve dokunmatik LCD ekranı, manuel odak olanaklarına sahip EOS R daima açık Bluetooth özelliği sayesinde seyahatte, gezide her yerde çekimlerini akıllı telefonlarına anında aktarmak isteyenler için ideal bir seçenek oluyor. GPS verilerinin kaydedilmesine de imkan veren yeni sistem EOS R, Canon Camera Connect uygulaması üzerinden uzaktan çekim yapılarak yaratıcı çekimlere ilham veriyor.

Hızlı ve Yüksek Odaklanma ile Her Koşulda Profesyonel Kareler...

Dünyanın en hızlı[i] otomatik ve -6EV[ii] gibi çok düşük ışıklandırmada en yüksek odaklanma kapasitesine sahip olan EOS R ile her çekimde profesyonel kareler elde etmek mümkün. Fotoğraf tutkunlarının rahatlıkla kullanabilecekleri bir ergonomiye sahip olan EOS R, kötü hava şartlarına karşı koruyan magnezyum alaşımlı gövdesi ve sezgisel ara yüzü ile keyifli uzun süreli çekim yapma fırsatı sunuyor. Gelişmiş elektronik vizör (EVF) özelliğiyle EOS R, düşük ışıkta ve yarı karanlık ortamlarda doğru renkte görüntülerin yakalanmasını sağlıyor.

Daha Yenilikçi, Daha Teknolojik!

Yüksek performanslı RF lensler, yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli[iii] 35mm full-frame CMOS sensör ve en yeni DIGIC 8 görüntü işlemcisini bir araya getiren EOS R, yüksek kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.

Canon'nun yeni ürünü EOS R, dünyanın en hızlı otomatik odaklanması (saniyede 0,05[iv] - ve 8 kare/sn'ye kadar sürekli çekim) ve hareketli görüntüleri hızlı, doğru yakalama becerisiyle (sabit AF ve 5 kare/sn'ye kadar AF takibi ile) net görüntüler elde ediyor. Ayrıca, kendi sınıfındaki diğer fotoğraf makinelerinden iki kat daha fazla olan tam 5.655 seçilebilir AF pozisyonunun[v] sezgisel olarak belirlenmesini sağlayan "Dokun ve Sürükle AF" özelliğine sahip.

Digital Photo Professional Express (DPP Express) ve Professional Print & Layout

Canon, fotoğraf çekmeyi sevenlerin iPad®[vi] ile rahatlıkla kullanabileceği RAW görüntü işleme, izleme ve düzenleme yazılımı DPP Express'in duyurusunu da gerçekleştirdi. Hem EOS hem de EOS R fotoğraf makinelerine uyumlu, kolay kullanımlı yeni yazılım, Camera Connect uygulamasıyla iPad® cihazına aktarılmasını sağlayarak görüntüler üzerindeki istenilen değişiklikleri gerçekleştiriyor. Digital Photo Professional ile düzenlenmiş yüksek kaliteli fotoğrafların Professional Print & Layout ile yüksek kaliteli baskısı alınabiliyor. PRAW dosyalardan detaylı harita bilgisi işleme özelliğine sahip yenilenen Professional Print & Layout, yeni DPRAW baskı işlevi, yüksek çözünürlükte 3 boyutlu hissine sahip baskı alınmasını sağlıyor.


EOS R SİSTEMİ - Genel Temel Özellikler

Optik performans, lens tasarım olasılıkları ve yaratıcı esneklikte daha üst düzeyler
Lens ve fotoğraf makinesi gövdesi arasında güçlendirilmiş iletişimi
Önemli bir özellik olarak, mevcut EF ve EF-S lensler ve aksesuarlarla tam uyumluluk
Düşük ışık becerileri

EOS R - Temel Özellikler

Yüksek performanslı RF lensler, yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselliiii 35mm full-frame CMOS sensör ve en yeni DIGIC 8 görüntü işlemcisinin bir araya getirilmesinin getirdiği güç

-6 EV düşük ışık AF – bu denli düşük ışık seviyelerinde odaklanabilen dünyanın ilk fotoğraf makinesi
Dünyanın en hızlı otomatik odaklanması – 0,05 saniye
Dijital Lens İyileştirici
Dokun ve Sürükle AF – 5.655 seçilebilir AF pozisyonu
Sessiz çekim
HDMI üzerinden 10 bit çıkışla 4K video çekimi

Anahtar Kelimeler:
EOS R
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