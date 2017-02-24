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Teknoloji:
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24 Şubat 2017 Cuma 19:54

Cep telefonunda Gmail sorunu: Gece yarısı şok yaşadık

Gmail hesabı olanlar dün gece yarısından itibaren cep telefonlarında şifre sorunu yaşamaya başladı. Gmail sunucusu tüm mobil kullanıcılarını çıkış yapmaya zorladı.

Cep telefonunda Gmail sorunu: Gece yarısı şok yaşadık
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Cep telefonunda Gmail sorunu: Gece yarısı şok yaşadık

Akıllı telefonlar dün akşam saatlerinden itibaren gmail hesaplarından kendiliğinden çıktı. Gece boyunca gmail şifresini hatırlayamayanlara saç baş yolduran hatanın Gmail sunucusundan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının Google hesabı, otomatik olarak telefondan çıkış yaptı. Yaşanan oturum açma sorunun ardından endişeleri giderecek açıklama ise yine Google tarafından yapıldı. Google, yaşanan olayda güvenlik açığının olmadığını ifade etti.

Türkiye dahil dünya çapında birçok kişi sabah uyandığında küçük bir şokla karşılaştı. Akıllı telefonlarını eline alan Google kullanıcıları, tüm hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını gördü. GMail, Google Drive, YouTube dahil tüm uygulamalar, Google hesabından çıkış yapıldığı uyarısı verdi.

Bu uyarı sonrasında telefonuna virüs bulaştığını veya hesabının hacklendiğini düşünen bazı kullanıcılar ise Google hesabını kapatmaya çalıştı.

Sorun yaşayanların sayısının artması üzerine Google tarafından zorunlu bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Google, korkulacak bir şey olmadığını, oturum açmada bir sorun yaşandığını ve bu sorunun güvenlik açığına neden olmadığını duyurdu.

Sorun yaşayanların Google hesabını kaldırarak yeniden kurması gerekiyor. Google hesaplarında sorun yaşamayanlar ise eskisi gibi hesaplarını kullanmaya devam edebiliyor.

ABD'li teknoloji devi Google uzun süredir böyle bir sorunla karşılaşmıyordu. Konuyla alakalı detay vermeyen Google'ın sunucularında bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.
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Gmail Sorunu
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