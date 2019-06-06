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Cep telefonunda görüntü kaydetme programı 

Cep telefonlarında ücretsiz ekran görüntüsü, video kaydı, ses ve diğer bilgileri kaydeden en iyi programlardan biri Screen Recorder Pro bir kaç gün süreyle ücretsiz..

Cep telefonunda görüntü kaydetme programı 

Cep telefonlarında ücretsiz ekran görüntüsü, video kaydı, ses ve diğer bilgileri kaydeden en iyi programlardan biri Screen Recorder Pro bir kaç gün süreyle ücretsiz..

06 Haziran 2019 Perşembe 10:37
Cep telefonunda görüntü kaydetme programı 

Cep telefonunda görüntü kaydetme programı 



Cep telefonundan görüntü kaydetmek isteyenler için ücretsiz ve kaliteli program.. Sürekli kullandığınız bir Hotmail hesabınız ya da Outlook mailiniz varsa cep telefonunuzda sık sık ihtiyacınız olan ekran görüntüsü kaydetme aracına sahip olabilirsiniz. Geçen haftaya kadar 85 TL'ye satılan Screen Recorder Pro'nun özellikleri ve kullanım kolaylığı tüketici dostu olarak öne çıkıyor.
Telefonunuz açıkken dilediğiniz tüm konuşmaları, sesli ve görüntülü aramaları konuşmaları kayıt altına alırken, ziyaret ettiğiniz siteleri dilerseniz video formatında, dilerseniz fotoğraf olarak saklayabiliyor.

Fare imleci olmadan kayıt seçeneği sunan Screen Recorder Pro, sürükle bırak teknolojisiyle yakalanan ekran görüntüsünün büyüklüğünü dilediğiniz ebatlarda sabitlemenizi sağlıyor. Web kamerasından, ziyaret ettiğiniz sitelerin dilediğiniz bölgesinden, ya da isterseniz sadece izlediğiniz videoların seslerini, telefon konuşmalarınızı kayıt altında saklayabilirsiniz.
Microsoft tarafından ücretsiz olarak dağıtımı yapılan programın indirme adresi için buraya tıklayabilirsiniz.

Programın kısa yol tuşlarını dilediğiniz gibi yapılandırmayı, dilediğiniz özellikleri eklemeyi ya da silmeyi ihmal etmeyin. Arka planda telefonda fazla bir güç kaybına neden olmadan çalışan programın cep telefonu ile kullandığınız bilgisayarı eşleştirdiğini sakın unutmayın.


 

Son Güncelleme: 06.06.2019 10:41
Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonunda Görüntü KaydetmeHotmailScreen Recorder ProMicrosoft
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