Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
234.509
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.4397
EURO
6.3370

Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor

Artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlayan 'IFAT Eurasia, Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor

Artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlayan 'IFAT Eurasia, Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

29 Mart 2019 Cuma 10:07
Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor

Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor


Brezilya'dan Güney Kore'ye, Kanada'dan Hindistan'a uzanan geniş bir coğrafyadan gelecek uluslararası çözüm sağlayıcılarına ev sahipliği yapacak fuarda 3 salonda 200'ün üzerinde uluslararası olmak üzere 350'ye yakın firma, ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Büyüme ivmesi en yüksek sektörlerin başında gelen çevre teknolojileri sektörünün tüm paydaşlarını 3.kez bir araya getiren organizasyon, 30 Mart Cumartesi akşamına kadar sürecek.

Üretebildiğinin 1,6 katının tüketildiği dünyada çevre sorunlarının yüzde 50'si son 35 yılda meydana geldi. Çevre sorunlarına karşı çözüm ise çevre teknolojilerinden geçiyor. IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Dünyanın birçok noktasından sektör profesyonelini ağırlayacak organizasyon, firmaların ihracat olanaklarını artıracak.


Milyarlarca dolarlık pazara hitap eden IFAT Eurasia, Kuzey Makedonya Çevre ve Fiziki Planlama Bakanı Sadulla Duraku, Kosova Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Fatmir Matoshi, IFAT Fuarları Grup Direktörü Cristian Rocke , MMI Eurasia Genel Müdürü Osman Bayazıt Genç ve Uluslararası Çevre Konferansı 'IREMCON' Yönetim Kurulu BaşkanıTürkay Özgür'ün katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Etkinlikler Dikkat Çekiyor

Fuar,sergilenen ürün hizmetler kadar etkinlikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fuar boyunca sürecek IFAT Forum ve 28-29 Mart tarihinde gerçekleşecek, bölgemizin en önemli atık yönetimi konferansı 'IREMCON', IFAT Eurasia salonlarında sektör ile buluşacak. Avrasya ve Orta Doğu bölgesinde çevre teknolojileri alt branşlarındaki iş birliği olanaklarını artırmayı amaçlayan IREMCON'a katılıcak olan üst düzey yetkililer, bir taraftan bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, bir taraftan da fuar katılımcıları ile görüşme fırsatı bulacaklar. Özellikle Balkan ülkelerinden katılımın yoğun olduğu konferans için Bakanlar düzeyinde konuşmacılar olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak
Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak
2 milyon dolar ödüllü turnuva katılımcılarını bekliyor
2 milyon dolar ödüllü turnuva katılımcılarını bekliyor
Facebook, Whatsapp ve Instagram'da büyük çöküş
Facebook, Whatsapp ve Instagram'da büyük çöküş
Çocukları "Momo"dan korumak için ne yapmalı?
Çocukları "Momo"dan korumak için ne yapmalı?
Türkiye'de en çok müzik ve dizi videoları izleniyor.
Türkiye'de en çok müzik ve dizi videoları izleniyor.
Bir çalışan yılda ortalama 7 kez parola sıfırlıyor!
Bir çalışan yılda ortalama 7 kez parola sıfırlıyor!
Honor'ın 3 yeni ürünü çok yakında Türkiye'de
Honor'ın 3 yeni ürünü çok yakında Türkiye'de
Türk Yapay Zeka Şirketi Cbot, Google'ın seçtiği 20 şirket arasında
Türk Yapay Zeka Şirketi Cbot, Google'ın seçtiği 20 şirket arasında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort