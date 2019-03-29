Çevre Teknolojilerinin Nabzı İstanbul'da Atıyor



Brezilya'dan Güney Kore'ye, Kanada'dan Hindistan'a uzanan geniş bir coğrafyadan gelecek uluslararası çözüm sağlayıcılarına ev sahipliği yapacak fuarda 3 salonda 200'ün üzerinde uluslararası olmak üzere 350'ye yakın firma, ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Büyüme ivmesi en yüksek sektörlerin başında gelen çevre teknolojileri sektörünün tüm paydaşlarını 3.kez bir araya getiren organizasyon, 30 Mart Cumartesi akşamına kadar sürecek.

Üretebildiğinin 1,6 katının tüketildiği dünyada çevre sorunlarının yüzde 50'si son 35 yılda meydana geldi. Çevre sorunlarına karşı çözüm ise çevre teknolojilerinden geçiyor. IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Dünyanın birçok noktasından sektör profesyonelini ağırlayacak organizasyon, firmaların ihracat olanaklarını artıracak.



Milyarlarca dolarlık pazara hitap eden IFAT Eurasia, Kuzey Makedonya Çevre ve Fiziki Planlama Bakanı Sadulla Duraku, Kosova Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Fatmir Matoshi, IFAT Fuarları Grup Direktörü Cristian Rocke , MMI Eurasia Genel Müdürü Osman Bayazıt Genç ve Uluslararası Çevre Konferansı 'IREMCON' Yönetim Kurulu BaşkanıTürkay Özgür'ün katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Etkinlikler Dikkat Çekiyor

Fuar,sergilenen ürün hizmetler kadar etkinlikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fuar boyunca sürecek IFAT Forum ve 28-29 Mart tarihinde gerçekleşecek, bölgemizin en önemli atık yönetimi konferansı 'IREMCON', IFAT Eurasia salonlarında sektör ile buluşacak. Avrasya ve Orta Doğu bölgesinde çevre teknolojileri alt branşlarındaki iş birliği olanaklarını artırmayı amaçlayan IREMCON'a katılıcak olan üst düzey yetkililer, bir taraftan bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, bir taraftan da fuar katılımcıları ile görüşme fırsatı bulacaklar. Özellikle Balkan ülkelerinden katılımın yoğun olduğu konferans için Bakanlar düzeyinde konuşmacılar olacak.