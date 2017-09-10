Çin'den tarihi karar; Dizel ve benzinli araçlar yasaklanıyor

Çin'den tarihi karar; Petrollü araçlar yasaklanıyor

Otomobil üretiminde, dünyanın en büyük oyuncularından biri olan Çin'den tarihi karar. Çin yönetimi, ülke genelinde benzinli ve dizel yakıtlı araç üretim ve tüketiminin yasaklanması için tarih belirlemeye hazırlanıyor. Çin hükümeti, petrol türevlerini yakıt olarak kullanan tüm araçların trafikten çekilmesi de dahil, üretiminin de yasaklanmasını küresel piyasalara çevreci bir katkı olarak görüyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN TARİHİ KARAR



Çin'in aldığı son karar elektrikli otomobil sektörünü derinden etkileyecek nitelikte görünüyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, hükümetin benzinli araç üretim ve satış işlemlerini sona erdirmek için takvim üzerinde belli bir tarih belirlemek için çalıştıklarını söyledi. Böylece, Çin'in otomobil endüstrisinin çevre ve büyümesi üzerinde derin bir etki yaratacak.

Yanma motorlu taşıtlar yasağı hem yerel hem de küresel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelmesine, enerji tasarruflu araçların ve kamyon satışlarının artırılmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik stratejik hedefe hizmet eden ödül ve ceza modelinin yardımcı olacak kullanacaklarını söylediler.

Bu sebeple benzinli araçların kullanımını yasaklamayı planlıyorlar.

Ayrıca, yakıt ekonomisi ve emisyonlar için yeni bir yakıt ve yakıt ticaret programı çerçevesinde, otomobil üreticilerinin yeterli krediyi kazanmalarını ya da rakiplerinden fazlasını almalarını istemekteler.

2030'a kadar karbon emisyonlarını sınırlama sözünü tutmak isteyen Çin, fosil yakıtlarla çalışan araçların aşamalı olarak kaldırılma planlarını açıklayan en son ülke oldu.

İngiltere, hava kirliliğini azaltmak ve küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altına düşürmek için yapılması gereken benzer bir planı duyurmasının ardından iki hafta sonra dizel ve benzinli otomobil satışlarını 2040 yılına kadar yasaklama kararı almıştı.