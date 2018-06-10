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CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek

Teknoloji ve oyun meraklılarının buluştuğu CNR Games Week'de İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Espor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen teknolojik projeler fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek

Teknoloji ve oyun meraklılarının buluştuğu CNR Games Week'de İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Espor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen teknolojik projeler fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

10 Haziran 2018 Pazar 08:08
CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek

CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek


Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan fuarda, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji bir arada sergileniyor. 


Fuarda ayrıca, CNR Games Week İstanbul'da, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Espor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi, birbirinden farklı projelerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.


Üniversite dersleri cep telefonunda


Fuarda İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Merkezi tarafından geliştirilen VR Aydın Projesi ile sanal gerçeklik platformları HTC Vive ve Playstation VR öne çıktı. Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yengin'in verdiği bilgiye göre, VR Aydın Projesi ile üniversitenin önemli derslerinin videoları İOS uygulaması aracılığı 360 derecede izlenebiliyor. Bunun için gerekli olan Cardboard da yine üniversite tarafından üretildi.

Yengin ayrıca, üniversite olarak geliştirdikleri HTC Vive ve Playstation VR sanal gerçeklik platformu ile oyuncuları gözlemlediklerini söyledi. Bu sayede ortaya çıkabilecek hastalıkların bugünden önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Yengin, "Daha önce bu konularla ilgili terminalojiler yurtdışından sağlanıyordu. Şimdi biz, geliştirdiğimiz sanal gerçeklik projeleri ile bunlara katkı sağlıyoruz. Bu sayede, mekansızlaşma, hareket ve çerçeveleme hastalıklarıyla ilgili elimizde çok önemli bilgiler oluştu" diye konuştu. 

Üniversitedeki öğrencilerin biri otomobil yarışı diğeri de zombi olmak üzere iki sanal gerçeklik oyunu geliştirdiğini ifade eden Yeğin, bunları satarak gelir elde edeceklerini bildirdi.

Ödüllü projeler CNR Games Week'te


CNR Games Week'te Altınbaş Üniversitesi de CNC Freze, Çizgi İzleyen Robotlar, yassı drajeleri renklerine göre ayırt ederek paketleyen üretim bandı Yassı Draje Ayırma Sistemi ve Öğretilebilir Robotik Kol'laziyaretçilerin karşısına çıktı. Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden Berk Çıklaiplikçi tarafından geliştirilen CNC Freze, Uluslararası Enformatik Bilimler Yarışması'nda birinci; Rasim Aktaş, Taha Batuhan Yılmaz, Dinçer Açıkgöz tarafından geliştirilen Yassı Draje Ayırma Sistemi de ayrı yarışmada üçüncü oldu. Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Osman Uğurel, fuara özellikle makine, bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde okuyan öğrencilerin projeleri ile katıldıklarını söyledi. 

Amaçlarının öğrenciler tarafından geliştirilen projeleri sergileyerek yeni nesle bilim ve teknolojiyi sevdirmek olduğunu dile getiren Uğurel, böylece yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ön ayak olmak istediklerini sözlerine ekledi.


'Kendi karakterini yarat' yarışması


Fuarda, Kültür Üniversitesi ve Kültür Koleji de önemli proje ve etkinliklerle yer aldı. Kültür Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen kodlama yöntemi ile tablet üzerinden oynanabilen labirent oyunu görücüye çıkarıldı. Labirent oyunuyla hedeflenenin ana sınıfı düzeyindeki çocukların el ve göz koordinasyonunu geliştirmek olduğu kaydedildi. Fuar kapsamında Kültür Üniversitesi Çizgi ve Animasyon Bölümü tarafından da "Oyuncunu yarat" sloganıyla bir yarışma düzenleniyor. 

Standa gelen ziyaretçiler, kendi çizimleriyle kendi karakterlerini yaratarak yeteneklerini gösteriyor. Ayrıca Kültür Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan İnovasyon Kültür Dergisi de fuarda tanıtıldı. Teknolojiyi küçük yaşlardan itibaren sevdirmeyi amaçlayan dergide son teknolojik ürünler de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
CNR Games WeekAltınbaş ÜniversitesiCNC FrezeÇizgi İzleyen Robotlar
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