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22 Haziran 2017 Perşembe 23:25

Daf Arıza Tespit Cihazı

Son teknolojiler kullanılarak üretilen arıza tespit cihazları araçlardaki arızaların kolay ve doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Daf Arıza Tespit Cihazı
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Son teknolojiler kullanılarak üretilen arıza tespit cihazları araçlardaki arızaların kolay ve doğru tespit edilmesini sağlıyor. Yeni nesil binek araçları, ağır vasıta araçları ve ticari araçlar elektronik sistemlerle üretiliyor ve bu araçlarda arıza tespiti manuel olarak yapılamıyor. Ancak her marka için farklı yazılımı olan cihazlar kullanmak gerekiyor. Daf marka kamyon, kamyonet, tır ve diğer ağır vasıta araçları için özel olarak geliştirilmiş ve en yeni teknolojilerle üretilmiş Daf arıza tespit cihazları kullanmak gerekiyor. Bir bilgisayar ve arıza tespit cihazıyla araçlardaki tüm teknik detayları, sistem ve parça arızaları görülebiliyor. Yeni nesil araçlarda mekanik sistemler yerlerini elektronik sistemlere bıraktı. Bu sistemlerin tümünü aracın motor beyni olarak tanımlanan elektronik kontrol ünitesi yönetmektedir.

ECU beynine sahip tüm araçlarda arıza tespit cihazları kullanılabilir. Cihaz elektronik kontrol ünitesine bağlanarak ünitede bulunan tüm verileri bilgisayara aktarır. ECU’da kaydı bulunan arızalar da böylece rahatça görülebilir. Tespit sırasında birçok arıza ortaya çıkar. Elektronik sistemlerde, mekanik parçalarda ve işletim sisteminde var olan arızalar arıza tespit cihazıyla ortaya çıkar. Yakıt sistemindeki ve egzozdaki arızalar da cihazla tespit edilir. Arızaların doğru tespit edilmesi tamir işleminin de verimli olmasını sağlayacaktır. Arıza yanlış tespit edildiğinde sorun çözülmeyecek, harcanan emek ve para boşa gidecektir. Bu nedenle arıza tespit cihazının da doğru seçilmesi ve aracınızla uyumlu olması gerekir.

Daf arıza tespit cihazı daf marka tüm ağır vasıta araçlarında doğru ve hızlı tespit yapmaktadır. Cihaz DAVİE XDc II arayüzü ile CAB klima sistemi, güvenlik sistemi, koruma sistemi, şanzıman sistemi, araç kontrol sistemi, kapı kontrol sistemi, motor sistemi, gösterge grubu, iletişim sistemi, fren sistemi gibi tüm sistemlerde arıza tespiti ve programlama yapabilir. Ayrıca cihaz Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi birçok dili desteklemektedir. Metadiag firmamızdan alacağınız ürün paketinde VCI 560 arayüz, VCI-USB kablo, araç bağlantı kablo seti ve taşıma çantası bulunmaktadır. Sitemizde bulunan talep formunu doldurarak ürün sipariş edebilirsiniz. Firmamız montaj ve teknik destek hizmeti de vermektedir. Ayrıca sitemizde montaj şemaları ve kullanım bilgileri de yer almaktadır.
 
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