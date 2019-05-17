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Datacasa ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

Yüksek güvenlikli veri merkezi deneyimi yaşatma vizyonuyla faaliyetlerine başlayacak olan Etra Holding iştiraki Datacasa, Türkiye'nin yurt dışı denizaltı omurgasına doğrudan bağlı, paylaşımsız "Dark Fiber" altyapısıyla hizmet vermeye hazır.

Datacasa ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

Yüksek güvenlikli veri merkezi deneyimi yaşatma vizyonuyla faaliyetlerine başlayacak olan Etra Holding iştiraki Datacasa, Türkiye'nin yurt dışı denizaltı omurgasına doğrudan bağlı, paylaşımsız "Dark Fiber" altyapısıyla hizmet vermeye hazır.

17 Mayıs 2019 Cuma 09:09
Datacasa ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

Datacasa ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak


Yüksek güvenlikli veri merkezi deneyimi yaşatma vizyonuyla faaliyetlerine başlayacak olan Etra Holding iştiraki Datacasa, Uptime Institute, Inc. tarafından verilen TIER III sertifikasyonla "Yeni nesil yüksek güvenlikli" veri merkezi hizmetleri vermeye hazır. "Operatör bağımsız" bir veri merkezi olma özelliğiyle öne çıkan Datacasa, altyapısı sayesinde müşterilerine istedikleri operatörden destek alma seçeneğini sunuyor.

Yüksek güvenlikli veri merkezi deneyimi yaşatma vizyonuyla faaliyetlerine başlayacak olan Etra Holding iştiraki Datacasa, Türkiye'nin yurt dışı denizaltı omurgasına doğrudan bağlı, paylaşımsız "Dark Fiber" altyapısıyla hizmet vermeye hazır. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" vizyonuna tam destek veren Datacasa, Uptime Institute, Inc. tarafından verilen TIER III sertifikasyon ve "Dijital dönüşümün giriş kapısıyız" mottosuyla yeni nesil yüksek güvenlikli veri merkezi hizmetleri verecek.

Datacasa, TIER III sertifikasyonla kesintisiz hizmet sağlayacak

Piyasalardaki yatırımların kısmen yavaşladığı bir dönemde Etra Holding bünyesinde faaliyet gösteren Datacasa olarak yaptıkları veri merkezi yatırımının önemine dikkat çeken Datacasa Genel Müdürü A.Ertan Çınar, "Ülkemizin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu altyapı desteğini vermeye hazırız. Sahip olduğumuz TIER III sertifikasyonla, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verirken, veri merkezi işletmesi için yedek elektrik şebekesi ve soğutma desteği de sağlıyoruz. 72 saatlik bir kesintiye bile hazırlıklı olan altyapımız, tahmini yüzde 99,982 kullanılabilirlik sunuyor. Bu oran bile verdiğimiz hizmetin güvenirliliği ve teknolojisi hakkında fikir sahibi olunması için yeterli" diyor.

Türkiye'nin yurt dışı denizaltı omurgasına doğrudan bağlı yapı

Başta; devlet-eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri ve finansal kurumlar gibi veri üreten veya kullanan her kuruluşun veri merkezlerine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Çınar," Günümüzde hemen her alanda sıkça kullanılan bulut sistemlerine ev sahipliği yapan veri merkezlerinin önemi artmaya devam ediyor. Veri merkezleri, şirket içinde kullanılan geleneksel sunucu yapısından bulut teknolojilerine sağladıkları altyapı ile farklılaşıyor. Bizler de bulut sistemlerine sağladığımız yüksek güvenlikli ve kesintisiz altyapımız ile yeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Bulut servisi veren veya bulut hizmet alan yurt içi ve yurt dışı tüm firmaların bulunmak isteyeceği bir noktadayız. Veri merkezi hizmetlerinde verilere hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir erişim sağlanması büyük önem teşkil etmekte. Türkiye'nin yurt dışı denizaltı omurgasına doğrudan bağlı, paylaşımsız "Dark Fiber" altyapımız ve TIER III sertifikasyonumuzla hizmet vermeye hazırız" dedi.


Datacasa hakkında:

Bir Etra Holding iştiraki olan Datacasa, 1.000 metrekaresi beyaz alandan oluşan ve yaklaşık 2.500 metrekareye yayılan alanı ile veri merkezi hizmetleri sunmaktadır. 400 kabinden oluşan yüksek güvenlikli bir veri merkezine sahiptir. 7 gün, 24 saat güvenlik sistemi ile izlenmekte olan merkezde yeni vizyonuyla gelişmiş bir veri merkezi deneyimi yaşatmayı amaçlayanDatacasa, sahip olduğu "UPTIME TIER III Sertifikası" ile müşterilerine güvenli bir hizmet sağlarken, iş yapış süreçlerindeki metodolojisiyle dünya standartlarında bir deneyim sunar.

Anahtar Kelimeler:
Etra HoldingDatacasaDark FiberUptime InstituteInc.
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