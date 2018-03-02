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Drone cezalarına zam geldi: İHA ve Drone'lar nasıl kaydettirilir

İHA ve Drone sahibi olanlar dikkat. 500 gram üstü insansız hava aracı sahiplerinin zamanında beyanname vermemesi, eksik ve yanlış beyanlarda bulunanların ödeyeceği cezalar 6 bin lira sınırına geldi.

Drone cezalarına zam geldi: İHA ve Drone'lar nasıl kaydettirilir

İHA ve Drone sahibi olanlar dikkat. 500 gram üstü insansız hava aracı sahiplerinin zamanında beyanname vermemesi, eksik ve yanlış beyanlarda bulunanların ödeyeceği cezalar 6 bin lira sınırına geldi.

02 Mart 2018 Cuma 22:49
Drone cezalarına zam geldi: İHA ve Drone'lar nasıl kaydettirilir

Drone cezalarına zam geldi: İHA ve Drone'lar nasıl kaydettirilir

Son yıllarda kullanımı hızla artan drone ve insansız hava araçlarının kaydını zamanında yaptırmayanlar, eksik ve yanlış beyanda bulunanlara verilecek olan para cezasının miktarı artırıldı. Bu arada drone ve İHA sahiplerinin nereye kayıt yaptıracağı da belli oldu.

Türkiye'de satışları çığ gibi artan, cep telefonundan sonra en çok ithal edilen kişisel hobi araçları içinde kendini gösteren drone ve İHA'larla ilgili cezai müeyyidelere zam geldi. Kayda tabi 500 gram üzerindeki İHA ve Drone'ların Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne zamanında kaydını yaptırmayanların ödeyeceği para cezası miktarı 5 bin 943 liraya yükseltildi.

AYKIRI VE YALAN BİLGİ VERENLERE AĞIR CEZA GELİYOR


İnsansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili mevzuata aykırılıklar dolayısıyla uygulanan para cezalarında yüzde 18,9'luk artışa gidildi...
Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme kapsamında İHA'lara ilişkin mevzuata aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

Mevzuata göre, İHA satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, satılan araç bilgileriyle satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmaları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramın üzerindeki araçlarıyla ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sisteme kaydetmeleri gerekiyor.

Söz konusu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılıyor. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlerle yurtdışından bireysel olarak getirdiği veya yurtiçinde devraldığı aracı en geç 3 gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere uygulanan 5 bin liralık idari para cezası 5 bin 943 liraya yükseldi.

Kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara yönelik 10 bin liralık ceza da 11 bin 885 liraya çıktı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA uçuran kişilere bin liradan 10 bin liraya kadar uygulanan idari para cezalarının miktarı bin 189 ile 11 bin 885 lira olarak yeniden belirlendi.

Belirtilen durumların dışında kalmasına karşın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA'larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara uygulanacak cezaların sınırı da bin 189 ile 11 bin 885 liraya yükseldi.

Belirlenen alanlar dışında İHA uçuranlara verilecek idari para cezaları mahallin mülki idare amirliğince, diğer idari para cezaları ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
DroneİHA
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