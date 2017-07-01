Dünyanın ilk selfie makinası Odunpazarı'nda

KURT: SADECE BİR MÜZE DEĞİL BİLGİ VE EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

TANAÇAN: FOTOĞRAF BİR TUTKUDUR

FOTOĞRAFLA İLGLİ MERAK EDİLEN HERŞEY YER ALACAK

MÜZENİN İÇERİĞİNDE NELER VAR

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde art arda açılanve ahşap müzesinden sonra asırlık geçmişe sahip olan aynı zamanda tarihe tanıklık yapan fotoğraf makineleri için müze kuruldu.Odunpazarı Belediyesi tarihi bir yer olan Kurşunlu Külliyesi’nde eskiden nikah salonu olarak kullanılan alana Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’ni açtı. Yaklaşık 372 adet fotoğraf makinesi, kameralar, film banyo üniteleri, karanlık odanın yanısıra dünyanın ilk selfie makinesi de müzede sergilendi. Fotoğraf sanatçısıadının verildiği müzenin açılışına Eskişehir Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye başkanı Av. Kazım Kurt ve fotoğraf sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan ile çok sayıda vatandaş katıldı.’nin, müze olmanın yanı sıra bir bilgi ve eğitim merkezi olacağını kaydetti. Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Osman Yaşar Tanaçan’ın fotoğraf makineleri ve fotoğraf koleksiyonunun yanı sıra uluslararası alanda fark yaratacak, aynı zamanda bir eğitim-bilgi merkezi yeri olmasını arzu ettiği müze fikrine, Odunpazarı Belediyesi olarak sıcak baktık ve yaklaşık bir sene önce çalışmalarımıza başladık. Osman Yaşar Tanaçan’ın Odunpazarı Belediyesi’ne bağışladığı 372 adet obje için titiz bir çalışma yürüttük. Osmanlı Dönemi’nde Kurşunlu Külliyesi’nin bir parçası olarak kullanılan; 4 yekpare odadan, bir büyük hol alanından oluşan, tarihi bina nikâh salonu olarak kullanılmış ve şimdi de bizi geçmişe götürerek, fotoğrafçılık tarihine tanıklık edeceğimiz bir müze halini almıştır"Açılışta konuşma yapan, "Fotoğraf ve fotoğraf emisyonu dünya insanlarının 190 yıldır hayatında. Bu fotoğraf köprüsünden geçen insanların en büyük özelliği şudur; geçmişini bilmeyen insan toplulukları ne gününü yaşar ne de geleceğe yönelik planlarını gerçekleştirebilir. Hem Eskişehir’deki insanlara hem de Eskişehir’i ziyarete gelen insanlara bilimsel açıdan, arşiv, tarihi bilgiler açısından daha güzel doneler vererek, onların o aydınlık yılda yürümelerini sağlayacağına inanıyorum." dedi.’nde;tarafından Odunpazarı Belediyesine bağışlanan fotoğraf makineleri, fotoğraflar, fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli aletler, kitap ve dergilerden oluşan koleksiyon yer alıyor. 'Yaşanılabilir Bir Odunpazarı' fikrinden yola çıkılarak hazırlıkları yapılan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’nde; ziyaretçilerin fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra, fotoğraf meraklılarının aktiviteler yapabilmeleri, sergiler açması, kütüphanesinden faydalanması ve fotoğrafın bir bilim olarak ziyaretçilere aktarılması hedefleniyor. Yaşayan bir müze olması için çalışmalar yapılan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’nde; amatör ve profesyonel fotoğrafın sergileri, fotoğrafçılık eğitimleri, workshoplar ve müze içi eğitimler gerçekleştirilecek.Körüklü makinelerden başlayarak, 16 mm'lik kameraların, analog, kompakt ve polaroid, pocket makinalarla birlikte birçok özel fotoğraf aparatının kronolojik bir biçimde yer aldığı sergi alanlarının yanı sıra, müze eğitimleri kapsamında; fotoğrafçılık eğitimlerinin verileceği, Tanaçan’ın arşivinden yararlanılacağı bir kütüphane ve arşiv odası ile interaktif zaman geçirilecek bir dekor odası bulunuyor.