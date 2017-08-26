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Facebook'a girilmiyor: Facebook tüm dünyada çöktü

Facebook kullanıcıları bir süredir ünlü sosyal platforma giremiyor. Dünya genelinde yaşanan erişim sorunu hakkında bilgi ararken, Instagram kullanıcılarının da giriş yapamadığı ortaya çıktı

Facebook'a girilmiyor: Facebook tüm dünyada çöktü

Facebook kullanıcıları bir süredir ünlü sosyal platforma giremiyor. Dünya genelinde yaşanan erişim sorunu hakkında bilgi ararken, Instagram kullanıcılarının da giriş yapamadığı ortaya çıktı

26 Ağustos 2017 Cumartesi 17:05
Facebook'a girilmiyor: Facebook tüm dünyada çöktü

Facebook'a girilmiyor: Facebook'a erişim sorunu

Sosyal Medya'nın en büyük mecralarından biri olan Facebook'a bir süredir girilemiyor. Facebook'ta hata mesajı ile karşılaşan binlerce kullanıcı, sorunun giderilmesini bekliyor. Sorunun Türkiye ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda Avrupa ülkesinden Twitter kullanıcısı, Facebook'a giremediğinden yakınıyor. İngiltere, İspanya, Hollanda ve İsveç'ten hata mesajı aldığını söyleyen Twitter kullanıcıları isyanda. Facebook'a giriş sırasında yaşanan sorunun küresel çapta son iki saattir sürdüğü bildiriliyor.

Facebook ile birlikte Instagram'ın aynı anda çökmesi, her iki platforma hacker saldırısını akıllara getirdi.


Twitter üzerinden binlerce kullanıcı Facebook ve Instagram'da meydana gelen sorunun kaynağı hakkında yorum yapıyor.


Whatsapp'ta sabah erken saatlerde yaşanan erişim sorunun ardından Facebook ve Instagram'ın kapanması twitter kullanıcılarına bol bol malzeme çıkardı.
Erişimde yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak her iki şirketten de henüz bir açıklama yok.


Facebook en son iki gün önce haber kaynağı güncellemesi yaptığını duyurmuştu.


Facebook çökmesi konusunda bir dakika içinde Twitter içinde binden fazla mesaj alındı. Twitter kullanımı konusunda verilen istatistiklerde içinde Facebook geçen mesajlar, kullanım zorluğu çekenlerin karşısına düşüyor.

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Son Güncelleme: 26.08.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
Facebook
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