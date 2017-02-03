Facebook'a rekor ceza: 2 milyar dolar isteniyor

Dünyanın en büyük sosyal medya mecrası olarak öne çıkan Facebook, açılan telif davaları ile başı dertte. Son olarak 2 milyar dolarlık telif hakkı davasını kaybeden dev şirkete mahkeme Facebook'u 500 milyon dolar tazminat cezası verdi. Şirket davayı temyize götüreceğini açıkladıFacebook tarafından satın alınan sanal gerçeklik (VR) şirketi Oculus'a bir başka şirkete ait yazılım kodlarının kullanılması nedeniyle telif hakkı davası açıldı. Davayı açan Zenimax şirketi, kendileri tarafından geliştirilen kodların Oculus'ta yasadışı bir şekilde kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Facebook en başından beri hak ihlali olmadığını savunsa da ABD'nin Dallas kentinde üç hafta süren mahkeme sürecinin ardından karar açıklandı. Mahkeme Facebook'u suçlu bularak dünya devini Zenimax'e 500 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Zenimax şirketi ise dava açtığında hak ihlali için 2 milyar dolar tazminat talep etmişti. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamayla, "Oculus'un bir başka şirkete ait teknolojiyle kendi ürünlerini geliştirdiği düşüncesi yanlıştır" diyerek şirketini savunmuştu.DAVA TEMYİZE GİDECEKFacebook, daha önce Zenimax şirketinde çalışan bir mühendisi transfer etmişti. Şirket, kullanılan kodların "fikri mülkiyet hakları" kapsamına girdiğini bu nedenle bir ihlal değeri taşımadığı düşüncesini savundu. 2016 yılında net gelirlerine bir patlama yaşayarak 10.2 milyar dolar kar eden Facebook'un 500 milyon dolarık cezayı kabul etmeyerek davayı temyize götüreceği açıklandı.